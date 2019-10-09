В Москве назвали лауреатов премии "Радиомания-2019"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Имена победителей престижной премии "Радиомания-2019" назвали в среду в московском "Вегас Сити Холле", передает корреспондент ТАСС.

"В этом году на конкурс поступило 183 проекта из 41 субъекта Российской Федерации. Слушать их было очень интересно, но выбирать победителей сложно, - сказал президент Российской академии радио Андрей Романченко. - Самое главное, мы сохраняем самое наше важнейшее качество - быть близким слушателям".

В категории "Сетевые радиостанции" победу одержали в том числе "Авторадио", Детское радио, "Юмор FM" и Радио ENERGY. В номинации "Радиошоу" лучшим признано вечернее шоу "Авторадио" "Мурзилки Live", а в номинации "Радиоведущий/ интервьюер" жюри выделило ведущих утреннего драйв-шоу "Поехали" Сергея Демидова и Виктора Абрамяна и их интервью с Владимиром Познером. "Авторадио" также получило премию в номинации "Продвижение, внеэфирный проект" за "Большой футбол". В 2018 году радиостанция выступила официальным радиовещателем Чемпионата мира по футболу.

В номинации "Продвижение в цифровой среде" высокую оценку заслужил интернет-флэшмоб с группой Little Big #SKIBIDICHALLENGE. Лучшей музыкальной программой на радио названа "А что, если?" с Кириллом Нечаевым радиостанции "Юмор FM", в номинации "Познавательная программа/рубрика" премией отмечены "Сказки народов мира" Детского радио.

"Каждый такой индустриальный конкурс - это общая победа индустрии, потому что такие события продвигают ее и вдохновляют тех, кто, затаив дыхание, выходит на сцену получать заслуженный микрофон. И еще я очень рад за наших коллег из регионов. Там создаются качественные, оригинальные радиопроекты, слушать которые одно удовольствие", - сказал журналистам вице-президент РАР, генеральный директор ГПМ Радио Юрий Костин.

В церемонии приняли участие популярные российские исполнители. На сцену вышли Дима Билан, Полина Гагарина, Вера Брежнева, Artik & Asti и другие артисты.

О премии

"Радиомания" - самая престижная награда в сфере радиовещания в России. Премия была учреждена в 2002 году с целью повышения престижа радио, демонстрации достижений радиоиндустрии, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников радио. До 2014 года организатором премии являлась общероссийская общественная организация работников СМИ "Медиасоюз". С 2015 года премия стала вручаться под эгидой Российской академии радио.