Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве назвали лауреатов премии "Радиомания-2019"

Всего в 2019 году на конкурс поступило 183 заявки из 41 субъекта страны

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Имена победителей престижной премии "Радиомания-2019" назвали в среду в московском "Вегас Сити Холле", передает корреспондент ТАСС.

"В этом году на конкурс поступило 183 проекта из 41 субъекта Российской Федерации. Слушать их было очень интересно, но выбирать победителей сложно, - сказал президент Российской академии радио Андрей Романченко. - Самое главное, мы сохраняем самое наше важнейшее качество - быть близким слушателям".

В категории "Сетевые радиостанции" победу одержали в том числе "Авторадио", Детское радио, "Юмор FM" и Радио ENERGY. В номинации "Радиошоу" лучшим признано вечернее шоу "Авторадио" "Мурзилки Live", а в номинации "Радиоведущий/ интервьюер" жюри выделило ведущих утреннего драйв-шоу "Поехали" Сергея Демидова и Виктора Абрамяна и их интервью с Владимиром Познером. "Авторадио" также получило премию в номинации "Продвижение, внеэфирный проект" за "Большой футбол". В 2018 году радиостанция выступила официальным радиовещателем Чемпионата мира по футболу.

В номинации "Продвижение в цифровой среде" высокую оценку заслужил интернет-флэшмоб с группой Little Big #SKIBIDICHALLENGE. Лучшей музыкальной программой на радио названа "А что, если?" с Кириллом Нечаевым радиостанции "Юмор FM", в номинации "Познавательная программа/рубрика" премией отмечены "Сказки народов мира" Детского радио.

"Каждый такой индустриальный конкурс - это общая победа индустрии, потому что такие события продвигают ее и вдохновляют тех, кто, затаив дыхание, выходит на сцену получать заслуженный микрофон. И еще я очень рад за наших коллег из регионов. Там создаются качественные, оригинальные радиопроекты, слушать которые одно удовольствие", - сказал журналистам вице-президент РАР, генеральный директор ГПМ Радио Юрий Костин.

В церемонии приняли участие популярные российские исполнители. На сцену вышли Дима Билан, Полина Гагарина, Вера Брежнева, Artik & Asti и другие артисты.

О премии

"Радиомания" - самая престижная награда в сфере радиовещания в России. Премия была учреждена в 2002 году с целью повышения престижа радио, демонстрации достижений радиоиндустрии, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников радио. До 2014 года организатором премии являлась общероссийская общественная организация работников СМИ "Медиасоюз". С 2015 года премия стала вручаться под эгидой Российской академии радио.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Гавана планирует расширять сотрудничество с регионами РФ в сфере фармацевтики
Обе организации будут поддерживать разработку инновационных продуктов и их коммерциализацию на совместной основе, отметили в МИД карибской страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС