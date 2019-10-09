Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гавана планирует расширять сотрудничество с регионами РФ в сфере фармацевтики

Обе организации будут поддерживать разработку инновационных продуктов и их коммерциализацию на совместной основе, отметили в МИД карибской страны

ГАВАНА, 10 октября. /ТАСС/. Представители кубинского биомедицинского холдинга BioCubaFarma и Центра развития и конкурентоспособности Мордовии подписали меморандум о взаимопонимании в области фармацевтики. Об этом в среду сообщает МИД карибской страны.

"Обе организации будут поддерживать разработку инновационных продуктов и их коммерциализацию на совместной основе, чтобы способствовать лечению онкологических, неврологических заболеваний, диабетической язвы стопы и других патологий, - говорится в сообщении ведомства. - Это научное, образовательное и деловое сотрудничество представляет большую ценность для обеих стран в контексте нынешних стратегических отношений". Документ подписали директор представительства BioCubaFarma в Москве Идания Кабальеро и директор Центра развития и конкурентоспособности Мордовии Денис Паршутин.

Представители биомедицинского холдинга BioCubaFarma, объединяющего более 30 фармацевтических и биотехнологических компаний и производственных объединений Кубы, также заявляли в прошлом году о возможности налаживания на острове производства ряда российских фармацевтических препаратов.

Теги
КубаРоссия
Реклама на ТАСС
"Космокурс" планирует отправить туристов в космический полет без скафандра
Предполагается, что туристам хватит воздуха с Земли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС