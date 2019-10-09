Гавана планирует расширять сотрудничество с регионами РФ в сфере фармацевтики

ГАВАНА, 10 октября. /ТАСС/. Представители кубинского биомедицинского холдинга BioCubaFarma и Центра развития и конкурентоспособности Мордовии подписали меморандум о взаимопонимании в области фармацевтики. Об этом в среду сообщает МИД карибской страны.

"Обе организации будут поддерживать разработку инновационных продуктов и их коммерциализацию на совместной основе, чтобы способствовать лечению онкологических, неврологических заболеваний, диабетической язвы стопы и других патологий, - говорится в сообщении ведомства. - Это научное, образовательное и деловое сотрудничество представляет большую ценность для обеих стран в контексте нынешних стратегических отношений". Документ подписали директор представительства BioCubaFarma в Москве Идания Кабальеро и директор Центра развития и конкурентоспособности Мордовии Денис Паршутин.

Представители биомедицинского холдинга BioCubaFarma, объединяющего более 30 фармацевтических и биотехнологических компаний и производственных объединений Кубы, также заявляли в прошлом году о возможности налаживания на острове производства ряда российских фармацевтических препаратов.