Шведская академия назовет имена лауреатов Нобелевской премии по литературе за два года

СТОКГОЛЬМ, 10 октября. /ТАСС/. Шведская академия объявит в четверг имена лауреатов Нобелевской премии 2018 и 2019 годов в области литературы. Согласно завещанию Альфреда Нобеля (1833-1896), премия в данной области должна присуждаться автору "лучшего литературного произведения идеалистической направленности". Что действительно имелось в виду под "идеалистическим" произведением, до сих пор является предметом споров.

Особенностью нынешней Нобелевской недели будет то, что станут известны имени сразу двух лауреатов. Шведская академия, присуждающая эту награду, приняла в мае прошлого года решение о переносе оглашения победителя в связи с тем, что число ее членов уменьшилось, а доверие к ней "во всем мире ослабло" на фоне скандала. В отношении известного деятеля культуры Жан-Клода Арно - мужа члена академии, поэтессы Катарины Фростенсон - велось расследование обвинений в домогательствах к большому числу женщин. Авторитетность выбора лауреата малым количеством голосов могла быть поставлена под сомнение, о чем заявил Нобелевский фонд.

В ноябре прошлого года академия совместно с Нобелевским фондом приняла решение о создании нового Нобелевского комитета по литературе, который начал работать с 1 февраля этого года. А с 1 июня 2019 года в академии появился новый постоянный секретарь, профессор литературы Гётеборгского университета Матс Мальм. Именно он назовет в 14:00 мск имена новых Нобелевских лауреатов.

Выдвижение кандидатур

Кандидатуры имеют право предлагать члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций. Каждый год в октябре академия рассылает 600-700 приглашений своим коллегам в разных странах с тем, чтобы они предложили кандидатов. Сделать это нужно до 31 января, чтобы Шведская академия в течение весны смогла определить сначала 20 наиболее достойных писателей, а потом сократить список до пяти. За лето члены академии еще раз должны ознакомиться с творчеством номинантов, чтобы обсудить их кандидатуры осенью; новый лауреат выбирается голосованием на заседании за полтора часа до обнародования итогов.

Имя будущего обладателя самой престижной в мире награды до последнего момента держится в строжайшем секрете. Полный список номинантов этого года рассекретят лишь через 50 лет, а документы можно будет посмотреть в архиве Шведской академии в здании Стокгольмской биржи в Старом городе в 2069 году.

Например, из открытых в этом году архивов стало ясно, что кандидатура Константина Паустовского (1892-1968) была в 1968 году в третий раз выдвинута на Нобелевскую премию по литературе. Всего в обнародованном списке того года значится 83 имени, среди которых Луи Арагон, Альберто Моравиа, Пабло Неруда, Грэм Грин, а также Шарль де Голль и Луис Бунюэль. Перед непосредственным голосованием Шведская академия обсуждала кандидатуры англо-американского прозаика и поэта Уистена Хью Одена, французского и ирландский писателя Сэмюэля Беккета, французского писателя Андре Мальро.

Споры вокруг лауреатов

Когда речь заходит о премии по литературе (а также премии мира), выбор Шведской академии обычно вызывает наибольшее число вопросов как у общественности, так и экспертов. Например, уже первый лауреат в 1901 году - французский поэт и эссеист Сюлли-Прюдом был воспринят крайне неоднозначно. Группа деятелей культуры королевства, включавшая писательницу Сельму Лагерлёф и художника Андерса Цорна, во главе с писателем Августом Стриндбергом выступила тогда против решения Шведской академии, которая, по их мнению, должна была премировать Льва Толстого как наиболее значимого представителя мировой литературы.

Последняя Нобелевская премия 2017 года в области литературы была присуждена родившемуся в Японии британцу Кадзуо Исигуро, "который в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, скрывающуюся за нашим иллюзорным чувством связи с миром". Этот лауреат нареканий в свой адрес не вызвал.

Претенденты этого года

Среди фаворитов 2018 и 2019 годов значится французская писательница Мариз Конде, которой в прошлом году в Стокгольме была вручена Альтернативная Нобелевская премия по литературе, учрежденная Новой академией Швеции, и за которую тогда в Интернете проголосовало больше всего библиотекарей Швеции. Предполагается, что награду могут также получить канадская поэтесса и переводчик Энн Карсон, польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго, норвежский драматург Юн Фоссе.

Уже который год подряд среди возможных победителей значатся сирийский поэт Адонис и японский прозаик Харуки Мураками. Эксперты также отмечают, что лауреатами давно не становились представители Африки. Исходя из этой логики, премия может достаться сомалийскому писателю Нуруддину Фараху. В этом году в шведских СМИ среди претендентов назывались имена россиян Людмилы Улицкой и Владимира Сорокина.

Букмекерские интернет-сайты начали принимать ставки на лауреатов Нобелевской премии в области литературы 17 лет назад. Любители азартных игр называли правильное имя целых девять раз. Сегодня в верхних строчках списка значатся исключительно женщины: канадские писательницы Энн Карсон (5 к 1) и Маргарет Этвуд (6,5 к 1), француженка Мариз Конде (7,5 к 1), полька Ольга Токарчук (8 к 1), россиянка Людмила Улицкая (9 к 1).

Вручение премии

С 1901 года Нобелевскую премию вручали 590 раз. Лауреатами стали 908 человек и 27 организаций.

Вручение награды состоится в Стокгольмской филармонии 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. На украшенной цветами сцене из рук шведского монарха лауреаты получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

Размер денежной составляющей этой награды в нынешнем году составляет 9 млн крон (908,2 тыс. долларов по текущему курсу).