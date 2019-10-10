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Водитель врезался в здание ФСБ во Владивостоке

Мужчине грозит административный штраф

ТАСС, 10 октября. Полиция привлекла к ответственности водителя, врезавшегося в здание ФСБ во Владивостоке и покинувшего место происшествия. Об этом сообщается в четверг на сайте МВД региона.

"Ночью в дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока поступило сообщение о том, что водитель иномарки въехал на лестницу, ведущую к административному зданию, расположенному на улице Алеутской. В отношении него возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 12.27 "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием". Мужчине грозит административный штраф", - говорится в сообщении.

Водитель покинул место ДТП, что обнаружили прибывшие на место сотрудники полиции, найдя там лишь поврежденную машину. Водитель позже обратился обратился в ГИБДД самостоятельно, где дал объяснения.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Приморскому краю, пострадавших нет, крыльцо здания, куда въехал водитель, тоже не пострадало.

Теги
РоссияПриморский край
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