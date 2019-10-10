Эксперт сообщил об уменьшении числа суицидов в России среди взрослых

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Количество суицидов в России в 2018 году составило 12,4 случая на 100 тыс. населения, в 1994 году этот показатель составлял 42 случая соответственно. При этом критическим уровнем, определенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), является 20 случаев на 100 тыс. населения, сообщил ТАСС доктор медицинских наук, руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Минздрава РФ Борис Положий.

"Если брать показатели на 100 тыс. населения, то пик у нас был в 1994-1995 годах. Тогда частота суицидов составляла 42-43 случая на 100 тыс. населения. Если брать показатель 2018 года, почти 25 лет прошло, у нас он уменьшился очень существенно - сейчас Росстат дает цифру 12,4 на 100 тыс. населения, - рассказал эксперт во Всемирный день психического здоровья. - Существует такое понятие ВОЗ, как критический уровень, он равен 20 случаям. Значит, все, что выше, требует предприятия экстренных мер на государственном уровне".

В целом по стране за 2018 год порядка 19 тыс. человек совершили суицид. Большая часть из них мужчины - около 15 тыс., женщины же составили чуть более 3 тыс. из общего числа. "Это общая тенденция во всей мировой практике - завершенные суициды преобладают у мужчин. А вот попытки суицида, те случаи, которые не закончились летально, раньше считалось, что их чаще делают женщины. А сейчас примерно одинаковое количество. Хотя учитывать попытки очень сложно, их статистический учет не ведется", - пояснил психиатр.

Суициды среди подростков в России также имею тенденцию к снижению. Так, согласно данным за прошлый год, частота составила 7,9 случая на 100 тыс. подростков в возрасте от 15 до 19 лет, всего 644 человека. "Мировые показатели среди подростков - порядка семи случаев, у нас - 7,9. Несколько превышает, но не в значительной степени. Последние лет 13-15 идет постепенное снижение, подъемов у нас не было", - сказал эксперт.

Положий также сообщил о высоком показателе суицидов среди жителей РФ трудоспособного возраста - порядка 27 случаев на 100 тыс. населения данной категории. Отмечается также, что частота самоубийств среди сельских жителей выше, чем среди городских. По словам врача, основными причинами являются отдаленность населенных пунктов друг от друга в стране, что порой является проблемой для получения специализированной помощи, а также более высокий уровень потребления алкоголя в сельской местности.

Предрасположенность к суициду

Специалист пояснил, что желание человека совершить суицид не появляется в одночасье. Этому должны предшествовать определенные факторы. Первым из таких факторов является генетическая предрасположенность. Так, у людей, родственники которых когда-либо пытались совершить самоубийство или совершили его, риск развития суицидального поведения возрастает. "Генетическая определенная связь есть, но это не приговор. Возможна некоторая предрасположенность", - добавил Положий.

Второй фактор, влияющий на психику человека, по его словам, - это то, как его воспитывали в детстве, стрессоустойчивость. Тут несколько вариантов развития событий - или полное безразличие к ребенку, или, когда ребенком восхищаются по поводу и без. "Он привык находиться в состоянии получаемых восторгов, а потом входит в самостоятельную жизнь, в той же школе, а там все совершенно иначе. Это большая психологическая травма, - рассказал эксперт. - Есть такое выражение, что суицид для детей и подростков - это мольба о помощи, которую никто не услышал".

"Третий фактор - это незнание начальных этапов проявления не только суицидальных, но и признаков нарушения психического здоровья. Общество в основной своей массе абсолютно невежественно. Психиатрия до сих пор воспринимается, как будто она нужна только сумасшедшим, и нам это не грозит", - пояснил Положий.

Признаки суицидального поведения

Основным признаком суицидального поведения, как для подростков, так и для взрослых, является изменение поведения. У человека меняется стиль жизни, он становится менее общительным, пропадает желание встречаться с друзьями, исчезает интерес к своим увлечениям. Молодежь в интернете начинает больше уделять внимания темам смерти, самоубийствам, посещать так называемые группы смерти в социальных сетях. Меняется также и музыкальный вкус - предпочтение отдается печальным, меланхоличным, а порой даже траурным композициям. "Считается, что потенциальный самоубийца, он не говорит о намерениях. Это не так. В большинстве случаев находящиеся рядом люди просто не обращают на это внимания или не придают значения словам", - рассказал Положий.

Школьники или студенты могут без причины пропускать занятия, ухудшается успеваемость, появляется подавленное настроение и желание больше времени гулять в одиночестве. Также склонный к суициду человек пренебрежительно относится к своему внешнему виду и гигиене. "Речь даже меняется. Замедляется темп, становится более медленной, более частые паузы, сопровождают вздохами, монотонность интонации. Из лексикона почти выпадают слова, которые характеризуют приятные, радостные переживания", - добавил эксперт.

"Раньше считали, что депрессии существуют двух видов: одни имеют биологическую природу, вторые - связанные с неприятностью или трагическим происшествием. Но потом стало ясно, что в каждой депрессии есть оба этих компонента. Просто доля одного выше, а другого ниже. Если у человека без видимых причин резко ухудшилось настроение, и состояние держится на протяжение хотя бы 10-14 дней, это уже повод обратиться к психиатру", - рассказал специалист.

По словам Положего, в случае драматического или трагического происшествия, пониженное настроение является нормальным явлением. Однако если спустя три-четыре недели его состояние не улучшается, а эмоции не становятся более радостными, а, наоборот, только ухудшается, это тоже является прямой причиной обратиться к специалисту.

Методы профилактики

Положий считает, что огромную роль в просвещении населения о том, что такое депрессия и суицид, и как с ними бороться, играют средства массовой информации. В частности, для людей старшего возраста, которые предпочитают смотреть телевизор, можно запустить цикл полезных передач, созданный совместно со специалистами и телевизионщиками.

Для молодежи же следует придумать определенную программу просвещения для внедрения в интернете, а также уменьшить число негативного и деструктивного там контента. Однако самое главное - нужно обучать будущих родителей правилам гармоничного воспитания ребенка.

"Детство имеет колоссальное значение во всей дальнейшей жизни человека. Начинать надо с родителей, особенно с тех, кто в первый раз хочет стать родителем. Надо использовать все возможности для их просвещения, привития гармоничного воспитания детей, общения с ними и любви в правильном смысле слова. Чтобы ребенок не был сиротой при живых родителях", - рассказал специалист.

Психиатр также добавил, что любой желающий чувствующий суицидальные настроения без направления врача может обратиться за бесплатной помощью в Центр профилактики подростковых суицидов, который открыт на базе Научного центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского. Там специалисты окажут консультативно-диагностическую, медико-психологическую и психико-терапевчтическую помощь.

День психического здоровья

Всемирный день психического здоровья отмечается ежегодно 10 октября. Он был учрежден Всемирной федерацией психического здоровья (World Federation for Mental Health - WFMH) в 1992 году с целью повышения информированности населения о проблемах психического здоровья и способах его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств.