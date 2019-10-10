Москалькова приветствовала возвращение журналистки Юзик из Тегерана в Москву

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что рада возвращению задержанной в Иране российской журналистки Юлии Юзик на родину.

"Нам остается всем радоваться, что это [возвращение Юзик] случилось", - сказала Москалькова журналистам в четверг.

По ее словам, освобождение россиянки стало возможным в том числе благодаря высокому качеству работы института защиты прав человека в РФ. "Заключили 18 соглашений с омбудсменами других государств. У нас создан евразийский альянс омбудсменов, и он позволяет, помимо взаимодействия <...> запускать правозащитную дипломатию", - добавила Москалькова.

Бывший муж Юзик Борис Войцеховский сообщил ТАСС, что журналистка прилетела в Москву из Тегерана утром 10 октября. По информации российского посольства, власти Ирана приняли решение отпустить задержанную ранее россиянку.

Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась. В посольстве РФ заявляли, что россиянка не поставила диппредставительство в известность о ситуации, связанной с изъятием у нее паспорта в аэропорту имени имама Хомейни.