Педагог из Дагестана вошла в число победителей конкурса "Педагог-психолог России - 2019"

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Педагог из Дербента выиграла Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Педагог-психолог России - 2019" в номинации "Лучшее психологическое заключение". Об этом в четверг сообщило министерство образования и науки республики на своей странице в Instagram.

"Педагог-психолог детского сада №31 города Дербента Сабина Фейзиева вошла в число победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог России - 2019", который проводился с 30 сентября по 4 октября в Российской академии образования в Москве. Участница от Дагестана одержала победу в номинации "Лучшее психологическое заключение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конкурсе участвовали 66 педагогов - победители регионального этапа конкурса.

"В финальных испытаниях участникам предстояло продемонстрировать свое мастерство в решении профессиональных задач: составлении психологического заключения ("профессиональный квест") и презентации личного уникального творческого опыта ("мастер-класс"). Работу конкурсантов оценивали члены экспертной комиссии и жюри - ведущие практикующие специалисты и ученые", - отмечает министерство.

Абсолютным победителем конкурса признан педагог-психолог из Республиканского центра образования Улан-Удэ.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Педагог-психолог России" проводится с 2007 года. Учредителями и организаторами конкурса являются Министерство просвещения РФ, Федерация психологов образования России и Центр защиты прав и интересов детей.