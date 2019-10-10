Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Педагог из Дагестана вошла в число победителей конкурса "Педагог-психолог России - 2019"

Сабина Фейзиева одержала победу в номинации "Лучшее психологическое заключение"

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Педагог из Дербента выиграла Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Педагог-психолог России - 2019" в номинации "Лучшее психологическое заключение". Об этом в четверг сообщило министерство образования и науки республики на своей странице в Instagram.

"Педагог-психолог детского сада №31 города Дербента Сабина Фейзиева вошла в число победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог России - 2019", который проводился с 30 сентября по 4 октября в Российской академии образования в Москве. Участница от Дагестана одержала победу в номинации "Лучшее психологическое заключение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конкурсе участвовали 66 педагогов - победители регионального этапа конкурса.

"В финальных испытаниях участникам предстояло продемонстрировать свое мастерство в решении профессиональных задач: составлении психологического заключения ("профессиональный квест") и презентации личного уникального творческого опыта ("мастер-класс"). Работу конкурсантов оценивали члены экспертной комиссии и жюри - ведущие практикующие специалисты и ученые", - отмечает министерство.

Абсолютным победителем конкурса признан педагог-психолог из Республиканского центра образования Улан-Удэ.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Педагог-психолог России" проводится с 2007 года. Учредителями и организаторами конкурса являются Министерство просвещения РФ, Федерация психологов образования России и Центр защиты прав и интересов детей.

Теги
РоссияСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Арест российской журналистки в Иране
Юлия Юзик поблагодарила всех за помощь в возвращении на родину
Российская журналистка отметила, что обвинения властей Ирана в ее адрес были очень серьезными, однако не уточнила, в чем они заключались
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС