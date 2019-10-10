Лауреатом Нобелевской премии в области литературы за 2018 год стала Ольга Токарчук

СТОКГОЛЬМ, 10 октября. /ТАСС/. Нобелевская премия в области литературы 2018 года присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук. Об этом объявила в четверг Шведская академия.
Премия присуждается Токарчук "за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", - отметил постоянный секретарь Матс Мальм, объявлявший имена победителей.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB
По мнению академиков, Токарчук "никогда не рассматривает реальность как нечто стабильное или вечное". "Она строит свои романы на напряжении между культурными противоположностями: природа против культуры, разум против безумия, мужчина против женщины, дом против отчуждения", - объявил представитель академии.
Комментарий Токарчук
Нобелевская премия стала для польской писательницы подтверждением того, что Центральной Европе есть о чем рассказать миру с помощью литературы. Об этом она сообщила по телефону во время пресс-конференции из Шведской академии.
"Я потрясена и рада. И для меня очень важно, что я получаю премию в новое для Шведской академии время. Сама я из Центральной Европы, и это подтверждение, что центральноевропейская литература по-прежнему имеет что-то важное, что она хочет поведать миру", - отметила она. В момент звонка из Шведской академии писательница находилась в машине в Германии.
Реакция Польши
Присуждение Нобелевской премии Токарчук - важный день для польской литературы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, поздравляя соотечественницу в Twitter с этой почетной наградой.
"Это большой день для польской литературы", - написал Дуда, подчеркнув, что Токарчук "стала еще одной польской писательницей после Виславы Шимборской, получившей литературного "Нобеля".
"Как поляк я испытываю большую гордость, когда кто-то прославляет нашу страну в мире", - указал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Это хорошая новость для польской культуры, которую высоко ценят в мире", - оценил вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия республики Петр Глиньский. По словам министра, он ожидал такого решения и успеха Токарчук, так как "многие считают ее выдающейся писательницей".