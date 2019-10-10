Лауреатом Нобелевской премии в области литературы за 2018 год стала Ольга Токарчук

СТОКГОЛЬМ, 10 октября. /ТАСС/. Нобелевская премия в области литературы 2018 года присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук. Об этом объявила в четверг Шведская академия.

По мнению академиков, Токарчук "никогда не рассматривает реальность как нечто стабильное или вечное". "Она строит свои романы на напряжении между культурными противоположностями: природа против культуры, разум против безумия, мужчина против женщины, дом против отчуждения", - объявил представитель академии.

Комментарий Токарчук

Нобелевская премия стала для польской писательницы подтверждением того, что Центральной Европе есть о чем рассказать миру с помощью литературы. Об этом она сообщила по телефону во время пресс-конференции из Шведской академии.

"Я потрясена и рада. И для меня очень важно, что я получаю премию в новое для Шведской академии время. Сама я из Центральной Европы, и это подтверждение, что центральноевропейская литература по-прежнему имеет что-то важное, что она хочет поведать миру", - отметила она. В момент звонка из Шведской академии писательница находилась в машине в Германии.

Реакция Польши

Присуждение Нобелевской премии Токарчук - важный день для польской литературы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, поздравляя соотечественницу в Twitter с этой почетной наградой.

"Это большой день для польской литературы", - написал Дуда, подчеркнув, что Токарчук "стала еще одной польской писательницей после Виславы Шимборской, получившей литературного "Нобеля".

"Как поляк я испытываю большую гордость, когда кто-то прославляет нашу страну в мире", - указал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Это хорошая новость для польской культуры, которую высоко ценят в мире", - оценил вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия республики Петр Глиньский. По словам министра, он ожидал такого решения и успеха Токарчук, так как "многие считают ее выдающейся писательницей".