На портале Superjob появилась вакансия министра здравоохранения Новгородской области

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Вакансия министра здравоохранения Новгородской области появилась на сайте по трудоустройству Superjob, рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе портала.

"На сайте по поиску высокооплачиваемой работы Superjob появилась вакансия министра здравоохранения Новгородской области с зарплатой от 44 до 160 тысяч рублей", - сообщили в Superjob.

Как следует из описания, правительство Новгородской области приглашает амбициозных и целеустремленных кандидатов для участия в открытом конкурсе. Кандидат на эту должность должен быть гражданином РФ, иметь высшее образование в одной из сфер здравоохранения, юриспруденции, экономики и управления, подтвержденное дипломом. Также ему необходимо иметь опыт руководящей работы от двух лет. Заявку на подбор кандидатов подало Министерство государственного управления Новгородской области, пояснили в пресс-службе.

Желающим занять эту должность необходимо подать документы до 21 октября, пояснили в пресс-службе Superjob.

"Подбор управленцев высшего звена на государственную службу с помощью современных информационных технологий уже не является чем-то совершенно новым. Уверен, уже через год-другой все государственные организации будут подбирать кадры таким образом", - пояснил ТАСС президент сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob Алексей Захаров.

В пресс-службе также уточнили, что схожая вакансия на портале уже появлялась в 2010 году. Тогда была размещена вакансия министра искусства и культуры Ульяновской области.



