РЭО отберет 21 проект по переработке мусора для запуска в регионах России

ГУБКИН /БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 10 октября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) планирует до конца 2019 года отобрать из порядка 280 заявок для запуска 21 приоритетного проекта, чтобы развить в регионах страны инфраструктуру переработки мусора. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель генерального директора РЭО Вячеслав Духин.

"На сегодняшний день мы рассмотрели 285 проектов от 71 региона на сумму 150 млрд рублей. До конца текущего года планируем отобрать для запуска 21 приоритетный проект, после того, как меры поддержки будут окончательно утверждены", - сообщил Духин.

По его словам, из Белгородской области поступила заявка на строительство экотехнопарка стоимостью около 1,5 млрд рублей. В него войдет комплекс объектов по глубокой обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 200 тыс. тонн в год и механизированного компостирования органических отходов мощностью 100 тыс. тонн в год.

Духин добавил, что РЭО поддержит в регионах проекты по созданию комплексных мусороперерабатывающих предприятий, экотехнопарков, по обновлению парка специализированной техники для перевозки ТКО. "Среди мер господдержки - компенсация процентной ставки, субсидирование капитальных вложений в объект, предоставление поручительства банку за инвестора. Предложенные РЭО меры господдержки были утверждены экспертным советом и ожидают утверждения правительством РФ", - добавил Духин.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.