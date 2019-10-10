Создан оргкомитет по подготовке к празднованию 75-летия атомной отрасли

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке и празднованию в 2020 году 75-летия атомной отрасли. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 75-летия атомной отрасли и утвердить его состав", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, комитет возглавил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. В его состав также вошли зампред правительства Юрий Борисов, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, министр просвещения РФ Ольга Васильева, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, глава МЧС РФ Евгений Зиничев, директор Курчатовского института Михаил Ковальчук, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и другие. Оргкомитету поручено утвердить план основных мероприятий в течение двух месяцев.