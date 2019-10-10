На Ставрополье начали масштабную реконструкцию дороги Минводы - Кисловодск

ПЯТИГОРСК, 10 октября. /ТАСС/. Реконструкцию дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск начали в Ставропольском крае. К 2024 году ее планируют расширить с двух до четырех полос, что позволит повысить скорость и безопасность движения, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"На первом этапе работы будут выполнены на участке 36-46 км до осени 2021 года. На втором этапе будет проведена реконструкция участка 0-30 км. Полностью завершить реконструкцию планируется в 2024 году", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, планируется построить многоуровневые транспортные развязки, подпорные стенки, установить бетонное и металлическое ограждение и сделать освещение. Также в планах - обустройство автобусных остановок с тротуарами и установка на некоторых участках акустических экранов для защиты от шума.

"Это долгожданный объект, можно сказать, что расширения этой дороги жители и гости Кавминвод ждали десятилетия. Сегодня мы дали старт проекту, который сделает поездки в города-курорты более комфортными и безопасными", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Дорога А-157 является наиболее коротким маршрутом от железнодорожной станции и аэропорта Минеральные Воды с городами Кавминвод. Интенсивность движения составляет до 10 тыс. машин в сутки, и, по прогнозам, в ближайшее десятилетие она может вырасти вдвое.