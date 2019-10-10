В Дагестане для помощи жителям в переходе на цифровое ТВ подготовили 1 тыс. волонтеров

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Специалисты республиканского радиотелепередающего центра (РТПЦ) Российской телерадиовещательной сети (РТРС) в Дагестане подготовили 1 тыс. волонтеров для помощи жителям в переходе на цифровое телевещание. Об этом ТАСС в четверг сообщил министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев.

"У нас 1 тыс. волонтеров, все они обучены специалистами нашего филиала, все подготовлены. Они консультируют население, ведут разъяснительную работу, оказывают помощь в подключении оборудования", - сказал Снегирев.

Кроме того, волонтеры сотрудничают с операторами горячей линии, которую организовало Минкомсвязи Дагестана в рамках перехода на цифровое телевещание. "Гражданин звонит на горячую линию, его информация передается волонтерскому корпусу в соответствующей территории, и в течение дня волонтер идет к этому человеку, разбирается в проблеме. На следующей день специалист колл-центра звонит и спрашивает, решена ли проблема", - пояснил министр.

Он уточнил, что волонтеров начали привлекать к работе в рамках реализации проекта по переходу на цифровое вещание с конца прошлого года. В настоящее время большая часть работ завершена, однако волонтеры продолжают оказывать консультационную, а при необходимости и практическую помощь.

Полный переход на цифровое вещание в Дагестане планируется с 14 октября 2019 года. По данным правительства республики, в рамках создания сети цифрового эфирного наземного вещания введены в эксплуатацию 164 объекта, охват населения цифровым вещанием составит более 98%.