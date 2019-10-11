Еврейский праздник Суккот: история, традиции и правила

Все семь дней необходимо жить в шалаше. Это главная заповедь праздника. С одной стороны, это отсылка к библейским событиям. С другой — так иудеи учатся расставлять приоритеты, подчиняя материальное духовному. Сукка — это священное место.

Чтобы шалаш был кошерным, он обязательно должен находиться под открытым небом, строить его желательно своими руками. В шалашах необходимо собираться семьей, принимать гостей, а также спать.

В современном мире в сукке едят, спят и проводят как можно больше времени там, где это позволяет климат. В холодных широтах в шалашах спят только самые отважные и морозоустойчивые, но есть все равно приходят в сукку на протяжении всех семи дней праздника. Именно здесь нужно проводить приемы пищи, содержащие мучное.

Одной из важнейших заповедей Суккота является "вознесение лулава" — связки из четырех видов растений. Каждое символизирует определенный тип людей: этрог — благочестивые евреи, соблюдающие все правила; финик — евреи, знающие Тору, но не соблюдающие всех правил; мирт — евреи, совершающие добрые дела; ива — евреи, не делающие ни того ни другого.

В канун праздника устраиваются специальные базары, где продаются и все нужные детали для шалашей, и все растения, которые необходимы для выполнения заповеди.