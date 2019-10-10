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Путин заявил о необходимости строить новые школы

По-другому проблему вторых и третьих смен не решить, указал президент

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. В ближайшие годы количество школьников в России значительно увеличится, поэтому нужно строить новые школы, иначе проблему вторых и третьих смен решить не получится. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи в четверг с губернатором Нижегородский области Глебом Никитиным.

"У нас ситуация в демографической сфере сложная, но за счет объективных обстоятельств, связанных с потерями во время Второй мировой войны, начала и середины 90-х, но имея в виду наши результаты по демографической повестке в предыдущие годы, количество школьников у нас существенно увеличится в ближайшие годы, и нам нужно быть к этому готовыми. Нам нужно иметь достаточное количество мест в школах", - сказал глава государства.

Он отметил, что в противном случае не только не удастся ликвидировать третью или вторую смену в школах, но они "будут нарастать", поэтому предпринимать усилия по организации новых школьных мест нужно уже сейчас. "Я хочу, чтобы и вы обратили на это внимание, и коллеги в регионах", - подчеркнул президент.

Он попросил Никитина обратить внимание не только на капитальный ремонт уже существующих школ, но и на строительство новых. Губернатор доложил президенту, что такое строительство предусмотрено как в рамках национальных проектов, так и в рамках регионального бюджета. Есть также концессионное соглашение по строительству образовательного комплекса на 4 тысячи мест в Нижнем Новгороде.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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