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Расследование нападения в Галле

Посольстве РФ: российские граждане не обращались за помощью после инцидента в Галле

В результате нападения на синагогу в Германии погибли два человека

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Посольство РФ не получало запросов от российских граждан после серии нападений в Германии в Галле. Об этом сообщили в четверг в дипмиссии в Берлине.

"Российские граждане в связи с инцидентом в посольство не обращались", - говорится в сообщении.

В среду в Галле было совершено два нападения - на синагогу и турецкую закусочную. Погибли два человека, еще двое пострадали.

Предполагаемый преступник задержан. Следствие полагает, что он руководствовался правоэкстремистскими мотивами.

Теги
РоссияРасследование нападения в Галле
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