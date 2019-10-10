Российские пранкеры разыграли сенатора США

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Аппарат американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом сообщила в четверг американская телекомпания NBC.

"Мы успешно отражаем множество попыток разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь. Они [пранкеры] подловили его", - признал телекомпании официальный представитель законодателя Кевин Бишоп.

Запись разговора по телефону сенатора с пранкерами, состоявшегося в августе, первой опубликовала в четверг газета POLITICO. Ее заинтересовало содержание разговора в свете позиции Грэма, который в верхней палате Конгресса США активно выступает за введение санкций против Турции за военную операцию на северо-востоке Сирии, направленную главным образом против курдских формирований. Во время разговора сенатор, считая, что говорит с министром обороны Турции Хулуси Акаром, выражал совершенно иные взгляды.

"Ваша курдская РПК [Рабочая партия Курдистана - прим. ТАСС] является крупной проблемой", - приводит газета слова Грэма. "Я говорил президенту Трампу, что Обама совершил серьезную ошибку, положившись на РПК. Все, что меня тревожило, сбылось, и теперь нам придется обеспечивать защиту Турции от этой угрозы в Сирии", - сказал сенатор.

Не забыл про российские С-400

Согласно публикации, он также призвал "министра обороны Турции" воздержаться от закупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Российские пранкеры смогли организовать с сенатором второй разговор по телефону через несколько дней после первого. Грэм на этот раз сообщил собеседникам, что передал слова "министра обороны Турции" президенту США Дональду Трампу. "Мы хотим улучшения отношений с Турцией. Именно этого он [Трамп] желает", - заявил республиканец, снова настоятельно рекомендовав не закупать С-400 у РФ.

17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Анкара планировала закупить 100 самолетов и производила часть оборудования, авионики и элементов фюзеляжа для этой машины.

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Цель операции - создание там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией.