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На Камчатке устранили последствия циклона

В Усть-Камчатском районе края сильный ветер поломал деревья, автобусные остановки, повредил крыши, линии электропередачи и связи

ТАСС, 11 октября. Власти Усть-Камчатского района Камчатки к пятнице устранили последствия циклона, обрушившегося 9 октября на полуостров, сообщил ТАСС глава муниципалитета Василий Логинов.

Циклон принес в среду на Камчатку сильные дожди, местами снег, а также штормовой ветер, близкий по силе к ураганному. В Усть-Камчатском районе ветер поломал большое количество деревьев, автобусных остановок и нанес значительный ущерб многоквартирным жилым домам: частично повреждена или сорвана кровля, нарушены фасады строений, сломаны двери некоторых подъездов. В поселке Ключи были сломаны три опоры линии электропередачи, повалены три опоры линии связи, оборваны провода.

"Мы все устранили, в том числе восстановлена крыша детского сада, социально значимые объекты все функционируют. Управляющие компании занимались устранением последствий своими силами, за помощью не обращались. Что касается опор линии электропередачи и связи, все тоже восстановлено. Сейчас на Камчатке хорошая погода, светит солнце", - сказал Логинов.

По информации синоптиков, сейчас в регионе солнечная безветренная погода, осадков нет. Температура воздуха в Петропавловске-Камчатском плюс 13 градусов. Ожидается, что уже 12 и 13 октября в регион придет еще один мощный циклон, который принесет дожди и сильный холодный ветер.

Теги
РоссияКамчатский край
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