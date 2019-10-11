Эксперт связал рост заболеваемости гипертонией в России с неправильным питанием

КЕМЕРОВО, 11 октября. /ТАСС/. Заболеваемость гипертонической болезнью, которая является одной из причин развития сложных сердечно-сосудистых патологий, растет среди мужского и женского населения страны, несмотря на успешную практику лечения заболевания. Это связано с ростом ожирения и развитием других факторов риска, сообщил ТАСС главный кардиолог РФ Сергей Бойцов.

"Недостаточный уровень образования, который отражает общий уровень культуры отношения к своему здоровью, - это, наверное, самое слабое место у нас сейчас. Несмотря на то что эффективность лечения лиц [с гипертонической болезнью], которые принимают препараты, возросла очень существенно, распространенность гипертонии продолжает расти из-за того, что растет ожирение, это касается и мужчин, и женщин. Все наши усилия по борьбе с гипертонией популяционно упираются вот на эти процессы", - сказал Бойцов.

По его словам, распространенность еще одного фактора риска в развитии сердечно-сосудистых заболеваний - курения - демонстрирует позитивную тенденцию к снижению в течение последних лет. Для достижения задач нацпроекта "Здравоохранение" по снижению смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний регионам необходимо усилить профилактическую работу с населением наряду с внедрением современных технологий в лечении.

"Только одними высокими технологиями задачу [нацпроекта по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний] не решить. Здесь две основных составляющих - коррекция факторов риска, то есть формирование здорового образа жизни и профилактические меры, и высокие технологии [в лечении]", - добавил Бойцов.

Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" направлен на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний за счет мер профилактики, ранней диагностики заболеваний и повышения качества их лечения. На реализацию нацпроекта "Здравоохранение", который рассчитан до 2024 года, в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.