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Число совершенных в наркотическом опьянении преступлений сократилось в России вдвое

За последние три года их число уменьшилось с 28,2 тыс. до 14,6 тыс.

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, за последние три года сократилось в России в два раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Существенно сократилось количество преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения. За последние три года их число уменьшилось с 28,2 тыс. до 14,6 тыс. (на 48,4%). В первом полугодии 2019 года статистикой зафиксировано 5,9 тыс. таких преступлений (меньше на 42,4%)", - сообщили в надзорном ведомстве.

Несмотря на сокращение большинства показателей в рассматриваемой сфере, отметили в Генпрокуратуре, в работе правоохранительных органов по-прежнему имеются существенные недостатки, препятствующие повышению ее эффективности. С 2017 года по второй квартал 2019 года прокуроры выявили более 20 тыс. нарушений законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

В пятницу под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки прошло заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов РФ "Об эффективности работы правоохранительных и контролирующих органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков".

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