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Нобелевская премия - 2019

ЕС и НАТО считают присуждение Нобелевской премии мира Абию Ахмеду наградой за мужество

Он удостоен награды "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей"

ТАСС, 11 октября. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравили премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, ставшего в пятницу лауреатом Нобелевской премии мира. Соответствующие сообщения они разместили на своих страницах в Twitter.

"Поздравляю моего дорогого друга Абия Ахмеда с Нобелевской премией мира! Это награда за мужество и надежду. Награда великому человеку и великому континенту. Пример для всех тех, кто упорно строит мир посредством диалога, а не с помощью оружия", - написала Могерини.

"Вы показали, что терпением, мужеством и убеждением можно достичь мира", - отметил в свою очередь генсек НАТО.

Нобелевская премия мира 2019 года присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду "за усилия по достижению мира" и вклад в международное сотрудничество. Как объявила в пятницу председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен, он удостоен награды "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей".

Абий Ахмед стал премьер-министром Эфиопии в апреле 2018 года. Он объявил, что хочет возобновления мирных переговоров с Эритреей. В тесном сотрудничестве с ее президентом Исайясом Афеворки Абий Ахмед разработал принципы мирного соглашения, чтобы вывести две страны из тупика "ни мира, ни войны", поясняет комитет. Эти принципы изложены в декларациях, которые лидеры двух государств подписали в июле и сентябре прошлого года. "Важной предпосылкой для прорыва стала безусловная готовность Абия Ахмеда принять арбитражное решение международной пограничной комиссии 2002 года", - подчеркивается в решении Нобелевского комитета.

Теги
ЭритреяЭфиопияМогерини, ФедерикаСтолтенберг, ЙенсАбий АхмедНобелевская премия - 2019
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