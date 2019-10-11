ЕС и НАТО считают присуждение Нобелевской премии мира Абию Ахмеду наградой за мужество

ТАСС, 11 октября. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравили премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, ставшего в пятницу лауреатом Нобелевской премии мира. Соответствующие сообщения они разместили на своих страницах в Twitter.

"Поздравляю моего дорогого друга Абия Ахмеда с Нобелевской премией мира! Это награда за мужество и надежду. Награда великому человеку и великому континенту. Пример для всех тех, кто упорно строит мир посредством диалога, а не с помощью оружия", - написала Могерини.