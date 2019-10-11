ЕС и НАТО считают присуждение Нобелевской премии мира Абию Ахмеду наградой за мужество

ТАСС, 11 октября. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравили премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, ставшего в пятницу лауреатом Нобелевской премии мира. Соответствующие сообщения они разместили на своих страницах в Twitter.
"Поздравляю моего дорогого друга Абия Ахмеда с Нобелевской премией мира! Это награда за мужество и надежду. Награда великому человеку и великому континенту. Пример для всех тех, кто упорно строит мир посредством диалога, а не с помощью оружия", - написала Могерини.
Congratulations to my dear friend @AbiyAhmedAli on this #NobelPeacePrize! A prize to courage and hope. A prize to a great man and to a great Continent. An example for all those that stubbornly build peace though dialogue and not arms— Federica Mogherini (@FedericaMog) October 11, 2019
"Вы показали, что терпением, мужеством и убеждением можно достичь мира", - отметил в свою очередь генсек НАТО.
Congratulations to Prime Minister @AbiyAhmedAli of Ethiopia on the #NobelPeacePrize. You have demonstrated that with patience, courage and conviction, peace is possible. #NobelPrize— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 11, 2019
Нобелевская премия мира 2019 года присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду "за усилия по достижению мира" и вклад в международное сотрудничество. Как объявила в пятницу председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен, он удостоен награды "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей".
Абий Ахмед стал премьер-министром Эфиопии в апреле 2018 года. Он объявил, что хочет возобновления мирных переговоров с Эритреей. В тесном сотрудничестве с ее президентом Исайясом Афеворки Абий Ахмед разработал принципы мирного соглашения, чтобы вывести две страны из тупика "ни мира, ни войны", поясняет комитет. Эти принципы изложены в декларациях, которые лидеры двух государств подписали в июле и сентябре прошлого года. "Важной предпосылкой для прорыва стала безусловная готовность Абия Ахмеда принять арбитражное решение международной пограничной комиссии 2002 года", - подчеркивается в решении Нобелевского комитета.