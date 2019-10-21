Качество зрения - качество жизни: Программа здорового зрения от Essilor

285 миллионов человек в мире и 30 миллионов человек в России нуждаются в коррекции зрения, но не получают ее и не задумываются о том, как важно вовремя позаботиться о своих глазах. К офтальмологу они обращаются только тогда, когда нарушения зрения начинают доставлять сильный дискомфорт. При этом 80% нарушений можно избежать, вовремя обратившись к специалисту и начав лечение.
Регулярно проверять и корректировать зрение нужно в любом возрасте, особенно после 40 лет, когда риск болезней глаз существенно возрастает. Стоит внимательно следить и за зрением маленьких детей и младших школьников: как правило, они не рассказывают родителям, что стали хуже видеть, но если проблемы есть, то начать разбираться с ними лучше как можно раньше, чтобы избежать осложнений.
Обратиться к специалисту имеет смысл и тем, кто не привык относить себя к группам риска, но проводит много времени у экрана. При бессистемном использовании гаджетов и долгой работе за компьютером глаза подвергаются высокой нагрузке. При этом зрение портится постепенно и незаметно: многие люди долго не обращают внимания на то, что их глаза устают и видят менее четко. Плохое зрение ухудшает качество жизни, а отсутствие его коррекции, вопреки стереотипам, приводит к тому, что близорукость прогрессирует.
10 октября, во Всемирный день зрения, международная компания Essilor в третий раз запустила ежегодную акцию "Пообещай проверить зрение" в рамках Программы здорового зрения. Официальным представителем акции продолжает выступать Андрей Малахов - телеведущий и посол бренда Crizal в России. В рамках акции любой желающий в течение месяца может бесплатно проверить зрение и получить высококвалифицированную консультацию в одном из 1500 партнерских салонов оптики по всей стране. Благодаря просветительской деятельности компании Essilor о необходимости регулярной проверки зрения узнают более 10 млн человек каждый год.
Crizal - один из самых инновационных брендов в портфеле Essilor. Под этим наименованием выпускаются высокотехнологичные линзы для разных задач, с которыми сталкиваются пользователи: предотвращение повреждения глаз, правильная коррекция зрения, защита глаз от вредного синего света и УФ-лучей, а также комфортное и безопасное вождение за счет уменьшения бликов от фар, габаритных огней и уличных фонарей. Еще несколько новинок - это мультифокусные линзы Varilux X и линзы Crizal Sapphire, которые обеспечивают высокую прозрачность и почти не дают бликов. Также компания работает над расширением линейки линз с фотохромной технологией Transitions, которые меняют степень затемнения в зависимости от освещения, позволяя использовать одни очки на улице и в помещении.
Кроме просветительской работы, Essilor занимается благотворительностью: представители компании изготавливают очки детям из многодетных и малообеспеченных семей по всей России, а также из специализированных школ, интернатов, детских садов и центров социальной помощи. В 2017-2018 годах программа охватила 21 город, было проведено 31 мероприятие. Почти 1000 детей получили очки с линзами Crizal, раскраски и мягкие игрушки "Доброглазки" - символ Программы здорового зрения, который призван напоминать детям, что зрение надо проверять регулярно.
В 2019 году Essilor планирует провести 10 благотворительных мероприятий: еще 500 детей из 10 российских городов пройдут диагностику у офтальмолога и бесплатно получат очки, изготовленные индивидуально для каждого ребенка.
Две встречи прошли 8 октября 2019 года: первая в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья (глухота, слепота, синдром Дауна) в Одинцово, а вторая - в Подольске в школе-детском саду для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это уже 22-й и 23-й по счету города, где компания Essilor провела благотворительные мероприятия.
Как благотворительное, так и социальное направления Всероссийской Программы здорового зрения "Crizal. Четкий взгляд на мир" разработаны в рамках глобальной миссии Essilor - повысить качество жизни людей, улучшив качество их зрения.