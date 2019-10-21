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Качество зрения - качество жизни: Программа здорового зрения от Essilor

Главная цель Программы "Crizal. Четкий взгляд на мир" - привлечь внимание россиян к проблеме ухудшения зрения и помочь тем, кто не может сам позаботиться о своем здоровье
Описание
© Gettyimages

285 миллионов человек в мире и 30 миллионов человек в России нуждаются в коррекции зрения, но не получают ее и не задумываются о том, как важно вовремя позаботиться о своих глазах. К офтальмологу они обращаются только тогда, когда нарушения зрения начинают доставлять сильный дискомфорт. При этом 80% нарушений можно избежать, вовремя обратившись к специалисту и начав лечение.

Регулярно проверять и корректировать зрение нужно в любом возрасте, особенно после 40 лет, когда риск болезней глаз существенно возрастает. Стоит внимательно следить и за зрением маленьких детей и младших школьников: как правило, они не рассказывают родителям, что стали хуже видеть, но если проблемы есть, то начать разбираться с ними лучше как можно раньше, чтобы избежать осложнений.

Обратиться к специалисту имеет смысл и тем, кто не привык относить себя к группам риска, но проводит много времени у экрана. При бессистемном использовании гаджетов и долгой работе за компьютером глаза подвергаются высокой нагрузке. При этом зрение портится постепенно и незаметно: многие люди долго не обращают внимания на то, что их глаза устают и видят менее четко. Плохое зрение ухудшает качество жизни, а отсутствие его коррекции, вопреки стереотипам, приводит к тому, что близорукость прогрессирует.

10 октября, во Всемирный день зрения, международная компания Essilor в третий раз запустила ежегодную акцию "Пообещай проверить зрение" в рамках Программы здорового зрения. Официальным представителем акции продолжает выступать Андрей Малахов - телеведущий и посол бренда Crizal в России. В рамках акции любой желающий в течение месяца может бесплатно проверить зрение и получить высококвалифицированную консультацию в одном из 1500 партнерских салонов оптики по всей стране. Благодаря просветительской деятельности компании Essilor о необходимости регулярной проверки зрения узнают более 10 млн человек каждый год. 

Основная опасность при появлении болезней глаз заключается в том, что зрение ухудшается постепенно и незаметно. Если у вас грипп, вы узнаете об этом почти сразу и, вероятно, примете меры. С близорукостью все обстоит иначе: она прогрессирует годами. Особенно сильно рискуют самые активные пользователи гаджетов. Часто пациенты записываются на прием к офтальмологу, только когда нечеткое зрение уже ощутимо влияет на качество их жизни. Но заболевания глаз, как и любые другие, проще предотвратить, чем вылечить! Именно поэтому надо ежегодно проходить диагностику у офтальмолога и не пренебрегать коррекцией, если она необходима. Всемирный день зрения - отличный повод позаботиться о здоровье.
Вадим Король
глава группы Essilor в России

Crizal - один из самых инновационных брендов в портфеле Essilor. Под этим наименованием выпускаются высокотехнологичные линзы для разных задач, с которыми сталкиваются пользователи: предотвращение повреждения глаз, правильная коррекция зрения, защита глаз от вредного синего света и УФ-лучей, а также комфортное и безопасное вождение за счет уменьшения бликов от фар, габаритных огней и уличных фонарей. Еще несколько новинок - это мультифокусные линзы Varilux X и линзы Crizal Sapphire, которые обеспечивают высокую прозрачность и почти не дают бликов. Также компания работает над расширением линейки линз с фотохромной технологией Transitions, которые меняют степень затемнения в зависимости от освещения, позволяя использовать одни очки на улице и в помещении.

Кроме просветительской работы, Essilor занимается благотворительностью: представители компании изготавливают очки детям из многодетных и малообеспеченных семей по всей России, а также из специализированных школ, интернатов, детских садов и центров социальной помощи. В 2017-2018 годах программа охватила 21 город, было проведено 31 мероприятие. Почти 1000 детей получили очки с линзами Crizal, раскраски и мягкие игрушки "Доброглазки" - символ Программы здорового зрения, который призван напоминать детям, что зрение надо проверять регулярно.

В 2019 году Essilor планирует провести 10 благотворительных мероприятий: еще 500 детей из 10 российских городов пройдут диагностику у офтальмолога и бесплатно получат очки, изготовленные индивидуально для каждого ребенка.

Две встречи прошли 8 октября 2019 года: первая в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья (глухота, слепота, синдром Дауна) в Одинцово, а вторая - в Подольске в школе-детском саду для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это уже 22-й и 23-й по счету города, где компания Essilor провела благотворительные мероприятия.

Программа здорового зрения - это не только благотворительные мероприятия, но и огромная информационно-просветительская работа, в том числе среди молодых людей и детей, которые все раньше начинают терять здоровье глаз из-за увлечения гаджетами, малоподвижного образа жизни и плохой экологии. Поэтому наша задача - сделать все, чтобы наши соотечественники с самого раннего возраста знали, как заботиться о своем здоровье, своевременно проверяли зрение и улучшали свое качество жизни, сохраняя четкий взгляд на мир.
Елена Балаян
директор по маркетингу группы Essilor в России

Как благотворительное, так и социальное направления Всероссийской Программы здорового зрения "Crizal. Четкий взгляд на мир" разработаны в рамках глобальной миссии Essilor - повысить качество жизни людей, улучшив качество их зрения.

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