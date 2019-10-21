Качество зрения - качество жизни: Программа здорового зрения от Essilor

285 миллионов человек в мире и 30 миллионов человек в России нуждаются в коррекции зрения, но не получают ее и не задумываются о том, как важно вовремя позаботиться о своих глазах. К офтальмологу они обращаются только тогда, когда нарушения зрения начинают доставлять сильный дискомфорт. При этом 80% нарушений можно избежать, вовремя обратившись к специалисту и начав лечение.

Регулярно проверять и корректировать зрение нужно в любом возрасте, особенно после 40 лет, когда риск болезней глаз существенно возрастает. Стоит внимательно следить и за зрением маленьких детей и младших школьников: как правило, они не рассказывают родителям, что стали хуже видеть, но если проблемы есть, то начать разбираться с ними лучше как можно раньше, чтобы избежать осложнений.

Обратиться к специалисту имеет смысл и тем, кто не привык относить себя к группам риска, но проводит много времени у экрана. При бессистемном использовании гаджетов и долгой работе за компьютером глаза подвергаются высокой нагрузке. При этом зрение портится постепенно и незаметно: многие люди долго не обращают внимания на то, что их глаза устают и видят менее четко. Плохое зрение ухудшает качество жизни, а отсутствие его коррекции, вопреки стереотипам, приводит к тому, что близорукость прогрессирует.

10 октября, во Всемирный день зрения, международная компания Essilor в третий раз запустила ежегодную акцию "Пообещай проверить зрение" в рамках Программы здорового зрения. Официальным представителем акции продолжает выступать Андрей Малахов - телеведущий и посол бренда Crizal в России. В рамках акции любой желающий в течение месяца может бесплатно проверить зрение и получить высококвалифицированную консультацию в одном из 1500 партнерских салонов оптики по всей стране. Благодаря просветительской деятельности компании Essilor о необходимости регулярной проверки зрения узнают более 10 млн человек каждый год.