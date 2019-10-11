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Кабмин обяжет держать открытыми для бездомных животных продухи в подвалах домов

Правительство отмечает, что указанная мера позволит обеспечить "гуманное отношение к бездомным животным, попавшим в подвал или техническое подполье" и поддерживать там требуемый температурно-влажностный режим

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Правительство РФ разработало проект постановления, обязывающего управляющие компании держать открытыми для безнадзорных животных продухи (отверстия для естественной вентиляции) подвальных и подпольных технических помещений многоквартирных домов (МКД). Об этом говорится в ответном письме вице-премьера Виталия Мутко на вопрос председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

"Проектом постановления предлагается проветривать подвалы и технические подполья МКД посредством постоянного открытия продуха", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В нем отмечается, что указанная мера позволит, с одной стороны, обеспечить "гуманное отношение к бездомным животным, попавшим в подвал или техническое подполье", а с другой - поддерживать там требуемый температурно-влажностный режим.

Бурматов поднимал вопрос о доступе бездомных животных в подвальные помещения еще в конце 2017 года, отмечая обеспокоенность граждан сложившейся ситуацией. По словам депутата, зимой гибнет множество бездомных животных - осенью их замуровывают, закрывая продухи подвалов, а зимой они гибнут от морозов, потому что не могут попасть через продухи внутрь. Тогда он направил соответствующий депутатский запрос в правительство РФ.

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