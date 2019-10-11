Мэр английского города Ковентри приедет в Волгоград в конце октября

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Мэр английского Ковентри приедет в конце октября в Волгоград в честь 75-й годовщины установления побратимских связей между этими городами, сообщила в беседе с ТАСС в Волгограде на Мамаевом кургане заместитель посла Великобритании в РФ Линдси Сколл.

"75-летняя годовщина побратимских взаимоотношений между Ковентри и Волгоградом - это важная веха нашей общей истории. В конце октября в Волгоград приедет мэр Ковентри", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что во время Второй мировой войны жители Сталинграда (так с 1925 года по 1961 год назывался нынешний Волгоград) и Ковентри проявили мужество и стойкость, и об этом нельзя забывать.

"Даже в те времена, когда политическая обстановка взаимосвязей не в очень хорошем состоянии, очень важно, чтобы мы помнили о том, что связывает нас между странами. Конечно, в следующем году, когда будет 75-летняя годовщина Победы, все люди Великобритании будут помнить те жертвы, которые принесли в Советском Союзе",- отметила Линдси Сколл.

Приезд в Волгоград делегации, которую возглавляет заместитель посла Великобритании в РФ, приурочен к 75-летию побратимского движения Волгоград - Ковентри. По данным волгоградских властей, на конец октября запланирована ответная поездка волгоградцев в Великобританию. В состав делегации войдут участники детского образцового ансамбля танца "Волжаночка" и их наставники.

"Эмоций столько, что их невозможно уложить в обычные слова, - поделилась заместитель посла своими впечатлениями от посещения Мамаева кургана. Линдси Сколл уже приезжала в Волгоград в прошлом году во время чемпионата мира по футболу на первую игру сборной Англии, победившей тогда сборную Туниса. "Это была яркая веха моего пребывания в России", - сказала Линдси Сколл. Ее впечатлила масштабная реставрация 85-метрового монумента "Родина-мать зовет". "Я представляю, насколько крупный это проект", - сказала заместитель посла Великобритании в РФ.