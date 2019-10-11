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Умер Алексей Леонов

Кузбасс почтит память космонавта Леонова выставками и художественным конкурсом

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что Алексей Леонов никогда не забывал свой родной край и часто приезжал сюда

КУЗБАСС, 11 октября. /ТАСС/. Жителям Кемеровской области их земляк - дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, умерший накануне на 86-м году жизни, запомнился не только как космонавт, но и как талантливый художник и мудрый наставник. В память о нем в кемеровском аэропорту откроется музей в новом пассажирском терминале, а также будет организован международный художественный конкурс в его родном поселке, рассказали ТАСС инициаторы проектов.

Как сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос", прощание и похороны первого в истории человека, совершившего выход в открытый космос, пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).

Новый музей и передвижная экспозиция

Выставку, посвященную Леонову, проведет и областной краеведческий музей. Как сообщила ТАСС научный сотрудник музея Анастасия Баникевич, одним из главных экспонатов станет фрагмент парашюта капсулы Леонова, на котором он приземлился после полета в космос в 1965 году. Также посетители увидят бортовую медицинскую аптечку Леонова, батарейки-маячки, передающие сигнал о месте положения космонавта при его возвращении, парадные кители, фуражки, шинели. Большую часть вещей музею передал сам космонавт.

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"До конца года экспозиция [в формате передвижной выставки] будет представлена в городах и районах Кузбасса. Леонову посвящен большой комплекс экспонатов в ней, более пятидесяти [единиц], там представлены личные вещи, его форма, также ряд предметов, которые связаны непосредственно с полетом в космос", - сказала Баникевич.

Выразил соболезнования в связи со смертью Леонова и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. "Знаменитый на весь мир, Алексей Архипович никогда не забывал свой родной край - Кузбасс, часто приезжал сюда, до последних дней интересовался нашими новостями, желал удачи землякам", - процитировала пресс-служба администрации Цивилева.

Художественный конкурс

Администрация школы искусств в поселке Тисуль, где родился космонавт, намерена организовать международный конкурс детских рисунков в память о нем. "В марте пройдет авторский конкурс детского изобразительного творчества, к 12 апреля подведем его итоги. Этот конкурс - его идея, для популяризации космоса. Конкурс уже проходит семь лет, в этом году он будет посвящен памяти Алексея Архиповича", - рассказала ТАСС директор школы Раиса Мальцева.

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Она добавила, что авторы лучших работ получат денежные премии, а также дипломы, украшенные гербом, который нарисовал специально для конкурса сам Леонов. По словам Мальцевой, он регулярно приезжал в родной поселок - гулял в кедровом парке, посещал дом в селе Листвянка Тисульского района, где провел первые годы своей жизни, а также проводил много времени с учениками школы и рассказывал им о космосе.

"Это был человек большой, широкой души, добрый и отзывчивый - мы, сельчане, его все любим. Он был профессиональным художником, очень гордился нашей школой. Не только разговаривал с ребятишками, но и всегда давал мастер-классы, рисовал космические корабли - как они устроены. Рассказывал о космосе, говорил, как он там видел цвета - они совершенно не такие, какими мы их воспринимаем на Земле", - вспоминает Мальцева.

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По ее словам, Леонов рассказывал ученикам, что с детства увлекался рисованием и небом - его брат был летчиком, и он в детстве рисовал самолеты. Она пояснила, что при школе есть музей Леонова, где хранятся подаренные им акварельные краски и другие инструменты художника.

"Они побывали с ним в первом полете - он делал зарисовки, этюды этими красками, его палитра, его кисти. Там хранится отвертка, которой он сам прикручивал табличку школы, рукавицы, в которых он садил у нас рябины", - рассказала Мальцева.

О Леонове

Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, в котором космонавт был вторым пилотом корабля "Восход-2" (командир - Павел Беляев). В ходе него 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос. В ходе второго полета 15-21 июля 1975 года как командир экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран - "Союза-19" (СССР) и Apollo 18 ("Аполлон-18", США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей - Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.

Теги
РоссияЛеонов, Алексей АрхиповичКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичУмер Алексей Леонов
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