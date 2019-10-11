Кузбасс почтит память космонавта Леонова выставками и художественным конкурсом

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что Алексей Леонов никогда не забывал свой родной край и часто приезжал сюда

КУЗБАСС, 11 октября. /ТАСС/. Жителям Кемеровской области их земляк - дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, умерший накануне на 86-м году жизни, запомнился не только как космонавт, но и как талантливый художник и мудрый наставник. В память о нем в кемеровском аэропорту откроется музей в новом пассажирском терминале, а также будет организован международный художественный конкурс в его родном поселке, рассказали ТАСС инициаторы проектов. Как сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос", прощание и похороны первого в истории человека, совершившего выход в открытый космос, пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область). Новый музей и передвижная экспозиция Выставку, посвященную Леонову, проведет и областной краеведческий музей. Как сообщила ТАСС научный сотрудник музея Анастасия Баникевич, одним из главных экспонатов станет фрагмент парашюта капсулы Леонова, на котором он приземлился после полета в космос в 1965 году. Также посетители увидят бортовую медицинскую аптечку Леонова, батарейки-маячки, передающие сигнал о месте положения космонавта при его возвращении, парадные кители, фуражки, шинели. Большую часть вещей музею передал сам космонавт.

На эту тему "Посол космонавтики в мире". Каким запомнился Алексей Леонов

"До конца года экспозиция [в формате передвижной выставки] будет представлена в городах и районах Кузбасса. Леонову посвящен большой комплекс экспонатов в ней, более пятидесяти [единиц], там представлены личные вещи, его форма, также ряд предметов, которые связаны непосредственно с полетом в космос", - сказала Баникевич. Выразил соболезнования в связи со смертью Леонова и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. "Знаменитый на весь мир, Алексей Архипович никогда не забывал свой родной край - Кузбасс, часто приезжал сюда, до последних дней интересовался нашими новостями, желал удачи землякам", - процитировала пресс-служба администрации Цивилева. Художественный конкурс Администрация школы искусств в поселке Тисуль, где родился космонавт, намерена организовать международный конкурс детских рисунков в память о нем. "В марте пройдет авторский конкурс детского изобразительного творчества, к 12 апреля подведем его итоги. Этот конкурс - его идея, для популяризации космоса. Конкурс уже проходит семь лет, в этом году он будет посвящен памяти Алексея Архиповича", - рассказала ТАСС директор школы Раиса Мальцева.

На эту тему Первый в открытом космосе. О характере, семье и талантах Алексея Леонова

Она добавила, что авторы лучших работ получат денежные премии, а также дипломы, украшенные гербом, который нарисовал специально для конкурса сам Леонов. По словам Мальцевой, он регулярно приезжал в родной поселок - гулял в кедровом парке, посещал дом в селе Листвянка Тисульского района, где провел первые годы своей жизни, а также проводил много времени с учениками школы и рассказывал им о космосе. "Это был человек большой, широкой души, добрый и отзывчивый - мы, сельчане, его все любим. Он был профессиональным художником, очень гордился нашей школой. Не только разговаривал с ребятишками, но и всегда давал мастер-классы, рисовал космические корабли - как они устроены. Рассказывал о космосе, говорил, как он там видел цвета - они совершенно не такие, какими мы их воспринимаем на Земле", - вспоминает Мальцева.