МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги от фашистов

РИГА, 11 октября. /ТАСС/. МИД Латвии утверждает, что проведение праздничного салюта в Москве 13 октября, посвященного 75-летию освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, является неприемлемым жестом. Такую позицию ведомство озвучило в пятницу.

"Приветствуя разгром фашизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло на неполные 50 лет позже, потому что вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации", - заявило ведомство, назвав планируемый в столице РФ салют недружественным шагом.

Посольство РФ в Латвии ранее заявило, что резкая реакция этой балтийской республики на празднование 75-летия освобождения Риги от фашистов вызывает недоумение, добавив, что память советских солдат, спасших мир от "коричневой чумы", необходимо почтить.