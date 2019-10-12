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У побережья Бразилии обнаружены нефтяные пятна

Площадь одного из них - 21 кв. км

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 октября. /ТАСС/. Два пятна сырой нефти площадью в 21 кв. км и 3,3 кв. км обнаружены в 100 км от бразильского побережья. Об этом сообщила в пятницу газета Folha de S.Paulo.

Как уточняется, загрязнения поверхности моря были зафиксированы спутниками Европейского космического агентства около 14:00 часов мск пятницы, 11 октября, и находились в тот момент на расстоянии около 100 км от берега между северо-восточными штатами Сержипи и Баия, дрейфуя в направлении последнего.

"Такого рода орбитальные данные являются наиболее эффективным способом обнаружения [нефтяных] пятен", - приводит издание мнение океанографа Федерального университета штата Баия (UFBA) Пабло Сантоса. Как пояснил ученый, вероятнее всего пятна под воздействием морских волн и ветра распадутся на более мелкие, прежде чем достигнут берега.

По данным Бразильского института по защите окружающей среды (Ibama), с начала сентября свыше 150 пляжей и 12 природоохранных зон северо-востока страны оказались загрязнены нефтью. Это угрожает жизни обитающих в местных водах охраняемых животных, таких как морские черепахи и ламантины, а также флоре региона. Специалисты пока не берутся подсчитать ущерб для экологии и экономики, отмечая в отдельных курортных городах сокращение турпотока на 40-50%.

Расследованием причин аномалии и установлением источника загрязнения занимаются ВМС Бразилии. По результатам анализа собранной на пляжах нефти специалисты бразильской государственной компании Petrobras и ученые UFBA пришли к выводу, что она имеет венесуэльское происхождение. Власти Боливарианской республики категорически отрицают свою причастность к произошедшему.

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Бразилия
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