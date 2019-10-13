Посольство РФ и общественные организации отметили 75-летие освобождения Риги от фашистов

РИГА, 13 октября. /ТАСС/. Церемония возложения венков и цветов к памятнику воинам-освободителям прошла в воскресенье в латвийской столице по случаю 75-летия ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В церемонии приняли участие представители посольства РФ, ветеранских организаций, депутаты Сейма (парламента) Латвии, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Понятно, что это и гордость, и печаль, и скорбь, и уверенность в том, что повторения этим ужасам не будет, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов. - Ну а самое главное, что люди помнят Победу, они гордятся. Мы отмечали, отмечаем и будем отмечать свою Победу".

В рамках торжественных мероприятий в Риге в воскресенье также пройдет церемония возложения цветов у стелы, установленной в честь воинов-победителей на берегу озера Киш. Силами энтузиастов из местных организаций соотечественников там из года в год по традиции организуется инсценировка событий 75-летней давности - форсирования этой водной преграды советскими солдатами в октябре 1944 года. По окончании реконструкции предусмотрено награждение участников.

В тот же день в международном культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Риге пройдет научно-историческая конференция, посвященная 75-летию освобождения Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков, и откроется фотовыставка, которая также посвящена юбилею Рижской военной операции. Завершится день праздничным приемом для ветеранов Великой Отечественной войны и соотечественников в "Доме Москвы".

Вечером в воскресенье в Москве будет дан праздничный салют, посвященный 75-летию освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.