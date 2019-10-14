СМИ: премьер-министр Украины посетил концерт неонацистов

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ночь на понедельник побывал на мероприятии, где выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна" ("Топор Перуна"). Об этом сообщает канал "112 Украина".

Благотворительную вечеринку, которая была организована по случаю Дня защитника Украины (отмечается 14 октября - прим. ТАСС), также посетила глава украинского министерства по делам ветеранов Оксана Коляда.

По данным издания "Страна", организовал концерт обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько.

После концерта "Сокиры Перуна" в Киеве весной 2018 года правоохранители возбудили уголовное дело по факту использования свастики и других нацистских символов, а также звучавших там фашистских лозунгов и цитат итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Украинский журналист, писатель и телеведущий Олесь Бузина был застрелен у подъезда своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. Через два месяца сотрудники правоохранительных органов задержали националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых следствие подозревает в совершении убийства. Впоследствии обоих отпустили из-под стражи. Организаторы преступления до сих пор не названы. Дело об убийстве Бузины было передано в суд осенью 2017 года, слушания начались лишь в сентябре 2018 года. 4 марта 2019 года Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение дела на неопределенный срок.