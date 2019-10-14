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Путин передал королю Сальману камчатского кречета

В ответ саудовский монарх подарил российскому лидеру картину
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Описание
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд
© Михаил Метцель/ТАСС
© Денис Ичеткин/ТАСС

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду камчатского кречета.

Российский лидер рассказал монарху, что это камчатская птица. "Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаем центр по разведению", - отметил он.

Король тепло поблагодарил президента и в ответ вручил ему картину.

Ранее источник в российской делегации рассказал, что во время госвизита Путина в Саудовскую Аравию российская сторона передаст королевскому двору в дар кречета с Камчатки, натренированного для охоты на птиц.

"Это молодая самка, ей ранее было дано имя Альфа, но саудовская сторона сможет сама выбрать новое имя для птицы", - сказал собеседник агентства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская АравияСауд, Абдель Азиз бен Сальман, Аль
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