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Туристический маршрут "Александр Невский" до конца года примет 3,5 тыс. детей

Он будет проходить по территории Псковской, Новгородской и Ярославской областей
Описание
© Алексей Семенов/ТАСС

ПСКОВ, 14 октября. /ТАСС/. Туристический маршрут по местам, связанным с личностью князя Александра Невского в 2019 году примет 3,5 тыс. школьников из разных регионов России, в том числе из Дальнего Востока и Северного Кавказа. Об этом в понедельник сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова в Пскове на пленарном заседании научно-практической конференции, посвященной 800-летию Александра Невского.

"Маршрут "Александр Невский" уже в этом, 2019 году, включен Министерством культуры РФ в Национальную программу детского туризма. И до конца года места, связанные с именем и наследием Александра Невского в Псковской, Новгородской и Ярославской областях посетят более 3,5 тыс. детей из десятков субъектов РФ. Будут группы из Дальнего Востока, из Северного Кавказа, и с юга, и из арктических зон. Дети встретятся здесь, в Пскове, Изборске, в Печорах", - сказала Манилова.

Она также отметила, что детский туризм стимулирует в целом сферу туризма в России. "Профессионалы знают, что каждый ребенок, который побывал по нашей министерской программе детского туризма, приводит за собой потом трех взрослых. Поэтому очень рассчитываем на то, что и в этом году, и в 2020, и в 2021 году будем работать на усиление, на расширение детских квот посещения маршрутов, связанных с Александром Невским, что приведет к массовому культурно-историческому туризму в те места, по которым пройдет маршрут. И Псковская область в данном случае в центре этого маршрута", - сказала замминистра культуры РФ.

Выставки в регионах

Чтобы приобщить граждан к истории и событиям, связанным с Александром Невским, Минкультуры в 2020 году совместно с петербургским культурно-выставочным центром "Росфото" откроет в Пскове уникальную выставку дореволюционных фотографий мест, связанных с личностью князя. После презентации в Пскове выставка посетит все регионы России.

"Выставка готова, в ее основу 125 высокоточных цифровых копий исторических дореволюционных фотографий, связанных с местами Александра Невского, с храмами, с почитанием Невского членами царской семьи. Эта большая новая выставка "Росфото", посвященная Александру Невскому, будет экспонироваться в Пскове. Мы развернем ее в Пскове в начале 2020 года, а затем она в 2020 и в 2021 году будет путешествовать по всей нашей стране и за рубежом", - сказала Манилова.

24 июня 2014 года президент России подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Как отмечается в документе, праздничные мероприятия будут проводиться "в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа".

Теги
РоссияНовгородская областьПсковская область
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