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Северный Кавказ

Телесигнал впервые появился в высокогорном селе Дагестана с переходом на цифровое вещание

Село Куруш находится на высоте 2560 метров над уровнем моря

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Телесигнал впервые появился в самом высокогорном селе Европы - селе Куруш Докузпаринского района Дагестана, где ранее не было аналогового вещания. Это стало возможным благодаря переходу республики на цифровое вещание, сообщил ТАСС в понедельник министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев.

"В село Куруш, где ранее не было аналогового телевидения вообще, пришла цифра. Это самый южный населенный пункт республики и в то же время самое высокогорное село в Европе. Теперь жители села, более 500 человек, имеют возможность смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве", - сказал Снегирев.

Ранее министр сообщал ТАСС, что переход на цифровое вещание в Дагестане позволит "обеспечить прием телепрограмм на 98,8% территории республики, тогда как аналоговое вещание покрывало около 90% территории".

Село Куруш находится на высоте 2560 метров над уровнем моря.

Переход на цифровое вещание проходил в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходил в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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