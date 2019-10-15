Не вылетевшие из Токио из-за тайфуна российские туристы 15 октября покинут Японию

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Группа российских туристов, которая несколько дней не могла покинуть Токио после отмены рейсов из-за мощного тайфуна "Хагибис", вылетит в Россию во вторник днем. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Японии.

"К нам поступила информация о том, что российские туристы, которые не могли вылететь из аэропорта Нарита по причине отмены рейсов из-за тайфуна, смогут это сделать сегодня рейсом авиакомпании "S7", - рассказали в дипломатическом представительстве.

Отмечается, что россияне вылетят рейсом "S7" из Токио во Владивосток в 15:40 по местному времени (09:40 мск). Там они смогут сделать пересадку на местные авиалинии.

В посольство РФ в понедельник обратилась группа из 16 россиян. Большинство из них прилетели в Японию из Екатеринбурга. Они не смогли покинуть страну в связи с отменой ряда внутренних и международных рейсов авиакомпании Japan Airlines (JAL). После обращения им была оказана необходимая консульская поддержка.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии 12 октября. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информация о пострадавших россиянах на данный момент не поступала. Всего в результате воздействия тайфуна погибли 58 человек, около 200 пострадали, 14 числятся пропавшими без вести.