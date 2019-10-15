Госучреждение Севастополя займется проектированием районов комплексной жилой застройки

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Госучреждение "Севастопольстройпроект", которое недавно было создано в городе, займется проектированием районов комплексной жилой застройки и, возможно, будет подрядчиком для строительства жилья для специалистов бюджетной сферы, сообщил журналистам врио губернатора Михаил Развожаев.

"Комплексную застройку будет проектировать ГУП ["Севастопольстройпроект"]. Мы ограничены из-за исторических особенностей, природных, но несколько участков перспективных есть. Важно на этих участках создать именно комплексную застройку: подвести коммуникации, распланировать архитектуру и так далее. Когда участок будет сделан, запроектирован полностью, от парковки до последнего момента проработано - тогда можно привлекать и частных строителей", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что точечная застройка "должна уйти в прошлое", так как сейчас является одной из основных причин социальных конфликтов в городе. При этом, добавил он, есть проблемы и с доступным жильем. Среди проектов по этому направлению, в которых будет участвовать "Севастопольстройпроект", - строительство льготного жилья для работников бюджетной сферы.

"Может быть, ГУП будет строить служебное жилье для бюджетников, может быть - будет передано [коммерческим] застройщикам. Будут [отбираться], естественно, по конкурсу и, естественно, с предоставлением служебного жилья в собственность города", - добавил глава Севастополя.

"Севастопольстройпроект" создан в Севастополе для реализации в городе проектов федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова. С 2020 года предприятие займется проектированием и строительством объектов в рамках программы.