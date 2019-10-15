Роспотребнадзор: почти 1,5 млн детей ежегодно умирают из-за невымытых рук

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Почти полтора миллиона детей по всему миру ежегодно умирают от инфекций, заражение которыми можно было бы предотвратить мытьем рук с мылом. Об этом сообщает Роспотребнадзор во вторник, во Всемирный день чистых рук.

"Каждый год в мире умирают более 1,4 млн детей от диареи или пневмонии, инфекции обуславливают 15% смертей новорожденных. Мытье рук с мылом - эффективный способ предотвратить эти потери", - говорится на сайте ведомства.

В ведомстве подчеркивают, что частое мытье рук с мылом снижает показатель смертности у детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%. Роспотребнадзор напоминает, что через грязные руки передаются такие заболевания, как дизентерия, гепатит А, брюшной тиф, ротавирусные инфекции и многие другие. По данным ведомства, из-за невымытых рук в год возникает более 300 вспышек инфекционных заболеваний, от которых страдают около 85% детей.