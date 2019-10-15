Митрополит Иларион: признание поместными церквами ПЦУ углубит раскол в мировом православии

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Признание поместными православными церквами так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) приведет к углублению раскола в мировом православии, сообщил в интервью ТАСС председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Я не вижу готовности со стороны Константинополя вообще вести диалог. Мы видим только действия, направленные на то, чтобы это поспешно совершенное деяние было признано другими православными церквами, а это путь тупиковый, потому что все равно значительная часть церквей его не признает, соответственно, этими признаниями можно только углубить раскол, который уже сформировался", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, для разрешения кризиса между Московским и Константинопольским патриархатами необходимо длительное время.

"Вряд ли можно рассчитывать, что Константинополь отзовет томос, который он выдал. Конечно, Константинопольский патриарх отозвал решение одного из своих предшественников трехсотлетней давности, но мы не воспринимаем всерьез подобного рода действия и считаем их ничтожными с канонической точки зрения. Я думаю, что говорить о каком-то улучшении ситуации и исцелении нанесенной раны преждевременно. По-видимому, пройдет какое-то время, прежде чем православные церкви совместно найдут решение сложившейся ситуации", - отметил митрополит.

История вопроса

Греческое агентство Romfea ранее сообщало, что Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право Константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию ПЦУ.

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею создания в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле 2018 года бывший в то время президентом Украины Петр Порошенко лично обратился к Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию.

15 декабря 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии.