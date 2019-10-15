Адвокат: власти Израиля примут решение по экстрадиции Буркова в США в ближайшее время

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Руководство Израиля в ближайшее время решит, производить ли экстрадицию в США арестованного в 2015 году по запросу американских властей в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона россиянина Алексея Буркова. Об этом сообщил ТАСС во вторник адвокат россиянина Михаил Ирони.

"Вопрос по экстрадиции Буркова может быть решен в ближайшее время, ждем. Формально экстрадицию должен подписать министр юстиции [Израиля Амир Охана], но мы понимаем, что вопрос этот решает премьер-министр [Биньямин Нетаньяху]", - сказал адвокат. По его словам, несколько недель назад Верховный суд Израиля "постановил, что экстрадиция Буркова возможна, но решение по утверждению процедуры должен принять министр юстиции".

13 декабря 2015 года Алексей Бурков был задержан по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях. Российская сторона ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова.

Вопрос об экстрадиции Буркова рассматривался Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме.