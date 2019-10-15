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Лев Пономарев намерен в суде бороться за сохранение движения "За права человека"

Лидер движения заявил, что намерен обжаловать проверку, которая легла в основу иска Минюста

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев считает требование Минюста РФ о ликвидации организации незаконным и собирается бороться за ее сохранение в суде. Об этом он сообщил ТАСС во вторник.

"Мы будем обжаловать ряд претензий Минюста и обжалуем проверку, которая легла в основу их иска, и, конечно, будем бороться и за отклонение судом самого иска о ликвидации "За права человека", - заключил Пономарев.

"Минюст выдвинул ряд претензий. В частности, мы в 2014 году провели съезд и изменили устав организации. С точки зрения Минюста, поправки противоречат законодательству. Но ведь Минюст сперва зарегистрировал устав с такими поправками, а потом заявил о том, что они нарушают законодательство. Позже мы попросили ведомство дать нам время для приведения устава в соответствие с новыми требованиями закона. Но эту нашу просьбу, направленную в письменном виде, в Минюсте проигнорировали", - рассказал правозащитник.

По его словам, другой претензией Минюста стало то, что движение нарушает требования закона об иностранных агентах. "Как известно, мы внесены в перечень иноагентов. И сотрудники Минюста установили много фактов, когда мы не указали о том в соцсетях. Из-за этого мы получили множество штрафов от ведомства на общую сумму более 2 млн рублей. Так что за многократное нарушение этого требования нас также пытаются сейчас закрыть. Однако мы выплачиваем штрафы и стараемся теперь упоминать факт нашего нахождения в реестре иноагентов везде, где необходимо", - отметил Пономарев.

Минюст РФ обратился в Верховный суд с требованием ликвидировать движение "За права человека" Льва Пономарева. Копия административного иска с требованием о ликвидации опубликована во вторник на сайте организации.

12 февраля 2019 года Минюст включил движение "За права человека" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента. В министерстве пояснили, что факт соответствия движения признакам иноагента установлен в ходе внеплановой документарной проверки. Движение "За права человека" во главе с Пономаревым уже признавали НКО - иноагентом в декабре 2014 года. Однако год спустя, в декабре 2015 года, оно было исключено из реестра, поскольку Минюст после внеплановой проверки установил, что движение прекратило выполнять функции иноагента.

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