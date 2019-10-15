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Верховный суд рассмотрит иск Минюста о ликвидации движения "За права человека" 14 ноября

Ранее Минюст включил движение "За права человека" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Верховный суд России назначил рассмотрение иска Минюста о ликвидации правозащитного движения "За права человека" на 14 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Соответствующий административный иск поступил в суд. Судебное заседание состоится в 14:00 мск 14 ноября", - сообщили в суде.

Минюст РФ обратился в Верховный суд с требованием ликвидировать движение "За права человека" Льва Пономарева. Копия административного иска с требованием о ликвидации опубликована во вторник на сайте организации.

12 февраля 2019 года Минюст включил движение "За права человека" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента. В министерстве пояснили, что факт соответствия движения признакам иноагента установлен в ходе внеплановой документарной проверки. Движение "За права человека" во главе с Пономаревым уже признавали НКО - иноагентом в декабре 2014 года. Однако год спустя, в декабре 2015 года, оно было исключено из реестра, поскольку Минюст после внеплановой проверки установил, что движение прекратило выполнять функции иноагента.

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