Под Белгородом обезвредили около 50 мин времен войны

КУРСК, 15 октября. /ТАСС/. Взрывотехники обезвредили около 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили во вторник вблизи железнодорожных путей в городе Валуйки Белгородской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Вблизи железнодорожных путей рабочим были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были вывезены и ликвидированы на специальном полигоне", - говорится в сообщении.

Всего взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области уничтожили 31 минометную мину калибра 122 мм, а также 16 минометных мин калибра 82 мм.

В годы Великой Отечественной войны с 5 июля 1942 года Валуйский район был оккупирован немецкими войсками, 19 января 1943 года в ходе Острогожско-Россошанской операции освобожден частями 7 кавалерийского корпуса и 201 отдельной танковой бригады. За годы оккупации погибли более 1,6 тыс. местных жителей.