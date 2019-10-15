Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Белгородом обезвредили около 50 мин времен войны

Боеприпасы нашли вблизи железной дороги

КУРСК, 15 октября. /ТАСС/. Взрывотехники обезвредили около 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили во вторник вблизи железнодорожных путей в городе Валуйки Белгородской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Вблизи железнодорожных путей рабочим были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были вывезены и ликвидированы на специальном полигоне", - говорится в сообщении.

Всего взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области уничтожили 31 минометную мину калибра 122 мм, а также 16 минометных мин калибра 82 мм.

В годы Великой Отечественной войны с 5 июля 1942 года Валуйский район был оккупирован немецкими войсками, 19 января 1943 года в ходе Острогожско-Россошанской операции освобожден частями 7 кавалерийского корпуса и 201 отдельной танковой бригады. За годы оккупации погибли более 1,6 тыс. местных жителей.

Теги
РоссияБелгородская область
Реклама на ТАСС
СМИ: Эмир Кувейта вернется на родину в среду после обследования в США
90-летнего шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха выписали из больницы 12 сентября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС