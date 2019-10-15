Вакцинацию от туберкулеза для шестилетних детей могут исключить из календаря прививок

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минздрав России предложил утвердить национальный календарь профилактических прививок, исключив из него вакцинацию против туберкулеза для детей в возрасте шести-семи лет. Об этом говорится в проекте приказа министерства, опубликованном во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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"В проект приказа включены содержащиеся в ранее изданных актах нормативные предписания, которые сохраняют свою силу, а также следующие изменения: в национальном календаре профилактических прививок исключена вакцинация против туберкулеза детей в возрасте шести-семи лет", - говорится в пояснительной записке.

В целом проектом приказа предлагается утвердить национальный календарь профилактических прививок и порядок их проведения, а также календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В частности, в календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям предлагается включить вакцинаицю против лихорадки Эбола россиян, выезжающих за пределы России в регионы, где наблюдались вспышки заболевания, а также тех, кто работает с живыми культурами возбудителя лихорадки. Кроме того, прививку от коклюша предлагают делать взрослым, в окружении которых есть не привитые от данного заболевания дети, а также людей из групп риска - работников образования, здравоохранения и транспорта.

На сегодняшний день календарь прививок включает вакцинации против вирусного гепатита В, гемофильной, менингококковой и пневмококковой инфекций, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки). Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против таких болезней как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, менингококковая инфекция, сибирская язва, туляремия, холера, чума.