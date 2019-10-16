В Магаданской области создали базовый центр содействия трудоустройству выпускников

ТАСС, 16 октября. Базовый центр содействия трудоустройству выпускников открылся в Магадане в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель правительства Магаданской области.

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке президент обозначил поддержку молодежи ключевой задачей нового этапа развития Дальнего Востока. По словам главы государства, необходимо сделать все, чтобы молодые люди имели возможность получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создавать семьи, воспитывать детей, вносить свой вклад в развитие Дальнего Востока.

"В Магадане создан базовый центр содействия трудоустройству выпускников на базе Магаданского политехнического техникума. Также будет запущен специализированный информационный сайт для будущих молодых специалистов. Ежегодный выпуск в системе среднего профессионального образования региона составляет около 900 человек", - сообщил собеседник агентства.

Центр будет развивать партнерские отношения с предприятиями и организациями в сфере трудоустройства, устанавливать и расширять обратные связи между учреждением и работодателями в системе управления качеством подготовки специалистов. Именно поэтому в центре выпускники смогут быстрее найти подходящую работу, чем если бы они воспользовались помощью биржи труда. "Центр называется базовым, так как создан на базе политехнического техникума. Он имеет значительное отличие от бирж труда, так как помогает в трудоустройстве только выпускникам", - пояснили ТАСС в правительстве региона.

По данным Министерства труда Магаданской области, в среднем после обучения работу по профессии находит 71% выпускников - те, кто остаются жить в регионе. Этот показатель выше среднероссийского, но его нужно повышать.