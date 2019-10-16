В Думу внесен законопроект о декриминализации дисциплинарной ответственности пограничников

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Законопроект о разграничении уголовной и дисциплинарной ответственности пограничников внесен в среду на рассмотрение Госдумы. Авторами инициативы выступили депутаты во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупцию Василием Пискаревым. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"В соответствии с действующей статьей 341 Уголовного кодекса РФ нарушение правил пограничной службы является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность как в случае причинения вреда интересам безопасности государства, так и в тех случаях, когда вред действиями пограничника причинен не был, но такое могло случиться", - приводит слова Пискарева его пресс-служба. "И в то же время в соответствии с положениями федерального закона "О статусе военнослужащих" существует возможность привлечения нарушителя правил несения службы к дисциплинарной ответственности", - отметил он.

По словам парламентария, это приводит к правовой коллизии, а также к произвольному применению закона, "что недопустимо, и об этом уже четко высказал свою правовую позицию Конституционный суд".

"Поэтому мы предлагаем исключить из статьи 341 УК РФ положения об уголовной ответственности пограничников, действие или бездействие которых могло бы повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, но каких-либо общественно опасных последствий не наступило", - изложил депутат суть новаций. "При этом за командирами сохранится право привлекать таких нарушителей к дисциплинарной ответственности", - заключил он.

Законопроект поддержан Верховным судом и правительством РФ.