Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пробы воды из двух рек не соответствуют нормам после утечки с завода в Башкирии

В региональном Роспотребнадзоре при этом сообщили, что пооказатели питьевой воды в норме

УФА, 16 октября. /ТАСС/. Исследования проб воды в реках Изяк и Уфимка в Башкирии после утечки стоков на заводе "Полиэф" выявили незначительное превышение сульфат-ионов. Показатели питьевой воды в норме, сообщает в среду пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

На эту тему

"Продолжается мониторинг водных объектов, централизованных систем питьевого водоснабжения городов Благовещенск и Уфа по факту розлива промышленных стоков АО "Полиэф". По результатам исследований водоемов, четыре из 14 проб не соответствуют требованиям водоотведения населенных мест, санитарной охраны водных объектов, гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод (СанПиН 2.1.5.980-00). В воде рек Изяк и Уфимка обнаружено незначительное превышение по ряду показателей", - говорится в сообщении.

В управлении Роспотребнадзора по республике ТАСС уточнили, что выявлено незначительное превышение содержания сульфат-ионов. Пробы взяты с 10 по 13 октября из шести рек, с почвы на территории предприятия "Полиэф" и за ее пределами, из централизованных систем водоснабжения.

"Все пробы питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения соответствуют требованиям СанПиН по показателям: бензол, полифосфаты, общая минерализация, нефтепродукты, аммиак и аммоний-ион, сульфаты, ацетальдегид, бутилацетат, дибутилфталат, диметилтерефталат, диоктилфталат, метанол, метилацетат, этиленгликоль", - добавили в ведомстве, уточнив, что пробы почвы еще на исследовании.

На заводе "Полиэф" 9 октября из 20-тонного резервуара вытекло 8 т воды с органическими веществами низких классов опасности, часть стоков попала на прилегающую территорию. Населенные пункты и предприятия не попали в зону возможного воздействия. По данным предприятия, разлив затронул часть инфраструктурной территории завода, также стоки попали на прилегающую территорию.

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
Китайский город Санья и Канны договорились о наращивании сотрудничества
Стороны, в частности, договорились о налаживании студенческих обменов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС