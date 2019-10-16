Пробы воды из двух рек не соответствуют нормам после утечки с завода в Башкирии

УФА, 16 октября. /ТАСС/. Исследования проб воды в реках Изяк и Уфимка в Башкирии после утечки стоков на заводе "Полиэф" выявили незначительное превышение сульфат-ионов. Показатели питьевой воды в норме, сообщает в среду пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

"Продолжается мониторинг водных объектов, централизованных систем питьевого водоснабжения городов Благовещенск и Уфа по факту розлива промышленных стоков АО "Полиэф". По результатам исследований водоемов, четыре из 14 проб не соответствуют требованиям водоотведения населенных мест, санитарной охраны водных объектов, гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод (СанПиН 2.1.5.980-00). В воде рек Изяк и Уфимка обнаружено незначительное превышение по ряду показателей", - говорится в сообщении.

В управлении Роспотребнадзора по республике ТАСС уточнили, что выявлено незначительное превышение содержания сульфат-ионов. Пробы взяты с 10 по 13 октября из шести рек, с почвы на территории предприятия "Полиэф" и за ее пределами, из централизованных систем водоснабжения.

"Все пробы питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения соответствуют требованиям СанПиН по показателям: бензол, полифосфаты, общая минерализация, нефтепродукты, аммиак и аммоний-ион, сульфаты, ацетальдегид, бутилацетат, дибутилфталат, диметилтерефталат, диоктилфталат, метанол, метилацетат, этиленгликоль", - добавили в ведомстве, уточнив, что пробы почвы еще на исследовании.

На заводе "Полиэф" 9 октября из 20-тонного резервуара вытекло 8 т воды с органическими веществами низких классов опасности, часть стоков попала на прилегающую территорию. Населенные пункты и предприятия не попали в зону возможного воздействия. По данным предприятия, разлив затронул часть инфраструктурной территории завода, также стоки попали на прилегающую территорию.