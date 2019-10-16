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В России оформили 15 млн электронных больничных

На первом месте по количеству уже выданных ЭЛН находится Татарстан

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Больница во Владимирской области выдала 15-миллионный электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) в России со дня вступления в силу соответствующего закона, сообщила в среду пресс-служба Фонда социального страхования (ФСС).

"В России выдан 15-миллионный электронный больничный, его получил житель Владимирской области. Порядка 30% всех больничных, которые выдаются гражданам, оформляются в электронном виде", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на первом месте по количеству уже выданных ЭЛН находится Республика Татарстан (962,8 тыс.), на втором и третьем местах - Московская (735,3 тыс.) и Кемеровская (692 тыс.) области.

Закон об электронных больничных листах вступил в силу с 1 июля 2017 года. Согласно документу, электронный больничный оформляется с письменного согласия работника при обращении в медицинскую организацию. Такой больничный не надо относить в отдел кадров, достаточно сообщить своему работодателю номер электронного листка нетрудоспособности.

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