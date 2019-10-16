Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выступавшим в России украинским артистам отказали в заявках на "Евровидение"

Отбор будет проходить по обновленным правилам

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Украинские организаторы отбора участников на песенный конкурс "Евровидение" официально уведомили, что артисты, выступавшие в России после 2014 года, отныне официально не будут допускаться для участия в конкурсе за право представлять страну на этом музыкальном состязании. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), которая вместе с телекомпанией СТБ является организатором отбора.

НОТУ уведомляет, что прием анкет начался во вторник, 16 октября. "В этом году отбор будет проходить по обновленным правилам, - уведомляет телекомпания. - Теперь участником национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертную деятельность на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины".

"Евровидение" - особый песенный конкурс, речь на нем идет не только о музыке, это о возможности представить свою страну в мире, - заявил председатель правления НОТУ Зураб Аласания. - Поэтому для нас, как для общественного вещателя Украины, важно организовать отбор совместно с СТБ таким образом, чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса, тот, кто сможет лучше представить нашу страну на международной арене".

Управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук пояснила, что организаторы решили изменить правила после того, как в 2019 году Украина отказалась от участия в конкурсе "Евровидение", потому что ей, как организатору, не удалось заключить контракты с несколькими финалистами отборочного конкурса, которых не устроили предъявляемые им требования. В июле этого года Оргкомитет НОТУ также ужесточил правила отбора на детское "Евровидение-2019", запретив участвовать в нем исполнителям, выступавшим в России после 2014 года.

23 февраля 2019 году в финале отборочного национального конкурса победу одержала исполнительница Maruv (Анна Корсун), однако к ней возникли претензии из-за гастролей в России. Сама Анна Корсун заявила, что готова выполнить условия контракта с НОТУ, предусматривающие, в частности, отказ от выступлений в РФ, однако в конечном счете она не стала заключать контракт, назвав его условия кабальными. Вслед за Maruv НОТУ не удалось заключить контракты и с двумя другими финалистами национального отбора - коллективом Freedom Jazz и группой Kazka.

Песенный конкурс "Евровидение-2020" примет голландский город Роттердам. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, финал - 16 мая.

Теги
УкраинаРоссияКрым
Реклама на ТАСС
Путин поручил Меняйло контролировать работу по обращениям пострадавших от паводков
Президент призвал власти делать все возможное, чтобы помочь пострадавшим
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС