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Мир "Алисы" Кира Булычева vs наши дни. Что-нибудь сбылось?

Кир Булычев, 1977 год
© Валентин Черединцев/ТАСС
В его книгах люди летают в отпуск на другие планеты, заводят дома богомолов с Марса и могут запросто смотаться по делу в прошлое. 85 лет назад родился фантаст Кир Булычев, автор книг об Алисе Селезневой. Их действие происходит в конце XXI века

Мы вспомнили не самые очевидные подробности мира Алисы и сравнили их с нашей реальностью. Какими в его книгах были Москва, школьники, технологии, быт и принципы людей? И какие они сейчас?

Если вам кажется, что мы слишком отстаем, не забывайте: у нас в запасе еще несколько десятков лет.

Москва

"В то лето комаров развелось множество — им нравилось резвиться над ручьями и полянами Гоголевского бульвара, вечерами накидываться на влюбленных или биологов".

"Миллион приключений", 1976

Москва конца XXI века — "на пятьдесят процентов лес". В дальнем конце Гоголевского бульвара, где расположена биологическая станция, есть "места укромные и почти не хоженые", где герои находят целое поле грибов. При этом нельзя сказать, что в городе нет современных построек — там же, на бульваре, за деревьями виднеются вершины небоскребов.

А рядом с Филевским парком стоят 18 "игл-небоскребов", в каждом из которых есть не только жилые квартиры, но и магазины, театры, бассейны и все, что нужно для жизни. Небоскребы окружены березовыми рощами, где специально выращивают грибы. При этом "когда-то здесь стояли довольно скучные пятиэтажные дома".

Реальность: "Иглы-небоскребы" со всем, что нужно для жизни, в Москве есть. Несколько лет назад СМИ писали о девушке, которая полгода не выходила из "Москва-Сити", потому что там было все, что ей нужно. Правда, с Гоголевского бульвара вы эти башни не увидите. 

"Москва-Сити", 2019 год Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
"Москва-Сити", 2019 год
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

Со сносом пятиэтажек и постройкой на их месте обустроенных жилых комплексов автор тоже попал в точку — хотя своих театров там пока нет.   

Школьники

"Если вы умеете говорить по-русски, по-английски, по-китайски, по-немецки, по-французски, по-польски или на галактическом языке космолингве, я буду рада с вами побеседовать".

"Алиса и крестоносцы", 1993

Чтобы жители разных планет могли общаться, создан галактический язык космолингва. Алиса владеет им и шестью земными языками, но это можно сказать о любом человеке XXI века — способности к языкам у нее "самые средние". Вот ее друг Аркаша Сапожков говорит: "Трудно выучить первый язык. Второй дается с немалым трудом. В третьем ты уже встречаешь кое-что знакомое, а двадцатый ты знаешь заранее — надо только выяснить мелкие детали". Учить языки помогают мневмокассеты (видно, что-то вроде самоучителя), гипноз и даже специальные таблетки (которые, впрочем, действуют недолго и учат только самым простым выражениям). Марсианский язык Алиса изучает с телеучительницей. 

Еще в XXI веке не сыщешь девочку, которая не смогла бы подняться на два метра по шесту или палке. А в качестве летней практики семиклассники должны совершить необычное путешествие. Например, Алиса с одноклассником Пашкой Гераскиным опускаются "на дно Тихого океана в центре атолла Мооруту, где во время Второй мировой войны был потоплен японский транспортный конвой".

У школьников есть пишущие машинки: им можно диктовать, и они печатают текст на бумаге. А на биологической станции 12-летние ребята работают в лабораториях без присмотра взрослых.

Реальность: если школьники, говорящие на шести-семи языках, и встречаются, то это, конечно, исключительные ребята. Да и взрослые люди с такими умениями — редкость. Видео- и аудиоуроки для изучения языков мы используем, а вот таблеток таких пока не изобрели.

Печатных машинок, описанных Булычевым, нет ни у детей, ни у взрослых. Впрочем, сразу печатать текст на бумаге нам уже и не нужно, но распознавать речь техника научилась.  

Описание
© Виталий Невар/ТАСС

Технологии

"Любая информация, которая может тебе понадобиться, заключена в информатории. А справочное бюро — его продолжение. Ты можешь узнать, какая завтра будет погода, сколько сейчас градусов, где можно достать белого сенбернара, где живет самый лучший парикмахер во Вселенной".    

"Война с лилипутами", 1992

Справочные бюро — это тумбы метровой высоты, к которым можно обратиться с любым вопросом. Запрашивая центр, бюро предложит пользователям кофе, мороженое или сок, чтобы было не скучно ждать. Разговаривать с ним можно голосом — так же оно и отвечает. Телефонную связь людям полностью заменили видеофоны.

В книге "Древние тайны" однокласснику Алисы Аркаше Сапожкову дают помощника — меховую полоску шириной в два пальца под названием Шпигли, которое называют "существом разумным, но не живым". Этот компьютер — и помощник, и справочник, который читает мысли человека и отвечает ему, а заодно может ударить током, чтобы напомнить, что надо вымыть руки перед едой.  

В рассказе "Вокруг света за три часа" Пашка Гераскин смотрит футбол "на миниатюрном экране своего браслета". Алиса в том же рассказе на стратолете (это пассажирский лайнер) за 50 минут добирается из Москвы в Сидней.   

Наверное, самое известное изобретение из мира Булычева — миелофон, устройство для чтения мыслей. Его мы знаем не только по книгам, но и по фильму "Гостья из будущего".

В повести "Война с лилипутами" Аркаша решает уменьшиться в 50 раз и в таком виде путешествовать по собственной даче, — прибор, с помощью которого можно это сделать, изобрели в Бостоне.

Реальность: "Центральный информаторий" у нас есть — это интернет. И справочные бюро не нужны — вместо них есть смартфоны и компьютеры. Видеофоны появились и стали доступными очень давно, и сегодня вы можете сделать видеозвонок по Skype или WhatsApp. 

Шпигли одновременно напоминает фитнес-браслет, "умные" часы и голосовых помощников. Причем некоторые из них, пожалуй, вполне бывают такими же вредными и строгими.

Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

На полет из Москвы в Сидней вы потратите около 20 часов — и это хороший вариант.

А вот миелофон и прибор, способный уменьшать живых существ, еще не изобрели.

Быт 

"Аркаша достал пакетик с ужином и положил перед собой на плоский камень. Пакетик зашипел — он втягивал влагу из воздуха и раздувался, превращаясь в шар, побольше футбольного мяча. <…> Шар с легким щелканьем лопнул и превратился в тонкий пластиковый поднос, на котором стояла кружка с какао, лежали бутерброды и, что самое удивительное, три крутых яйца".

"Древние тайны", 1999

Хотя у людей конца XXI века есть такие "скатерти-самобранки", дома они едят вполне привычным нам способом. Бабушка Алисы печет пирожки, а домашнему роботу Поле иногда удается приготовить манную кашу без комков.

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Поля "напоминает увеличенную во много раз консервную банку с футбольным мячом вместо головы". Его ноги приспособлены только для передвижения по гладкому полу (хотя переступить через порог он может). Но несмотря на внешность, он многое перенял от людей: стал коллекционировать медали (в семье Селезневых все были коллекционерами) и очень ревновал, когда при нем хвалили стряпню Алисиной бабушки. Поля может "подключить видик к информаторию, набрать код Парижа" и показать, что сейчас в Париже в моде. 

В конце XXI века нет мороженого эскимо на деревянных палочках: его рецепт утерян. И некоторые долгожители (например, сосед Алисы Всеволод Михайлович в рассказе "Второгодники") очень по нему тоскуют: от палочек "был главный вкус". Кстати, этому герою исполняется "всего лишь" 150 лет, и этот возраст для землян вполне обычен. Но на отношения отцов и детей это никак не влияет: 12-летний Пашка Гераскин называет свою 33-летнюю маму "пожилой".

Реальность: В наши дни есть робот, полетевший в космос, и робот, ставший помощником тренера баскетбольной команды. Но из помощников по хозяйству есть разве что роботы-пылесосы.

Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Принципы

"Дальше на траве валяются консервные банки, пластиковые пакеты, скомканная бумага и другой мусор. Такого Алиса за свою жизнь еще не видела.

Она знала, конечно, что когда-то встречались люди, которые засоряли леса, жгли деревья, портили реки, и из-за этого потом пришлось потратить громадные средства и усилия, чтобы сейчас привести Землю в порядок. Но эти грустные события давно уже ушли в историю. На всей Земле не нашлось бы человека, который мог не убрать за собой мусор в лесу, разорить муравейник или убить лягушку…"

"Вокруг света за три часа", 1985

Люди конца XXI века не воюют — порядок нарушают только бандиты и пираты. И к Земле относятся бережно.

Реальность: Развитые страны, в том числе Россия, переходят на раздельный сбор мусора. Но в остальном до людей из мира Кира Булычева нам еще далеко.

Бэлла Волкова

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