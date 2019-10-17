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Следствие проверит связь смерти педагога в Керчи с трагедией в колледже в 2018 году

В Министерстве образования, науки и молодежи Крыма отметили, что причислять Ольгу Грищенко к жертвам трагедии было бы неправильно

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Следствие установит, связана ли смерть преподавателя Керченского политехнического колледжа Ольги Грищенко с нападением на учреждение год назад, сообщила ТАСС заместитель министра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось.

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И.о. директора Керченского политехнического колледжа Денис Колесник в субботу сообщал ТАСС, что число жертв трагедии возросло до 21 после смерти в больнице Грищенко. Колесник отметил, что "она долго лечилась, много операций перенесла и в итоге не выдержала". Позднее в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма отметили, что причислять ее к жертвам трагедии было бы неправильно.

"Факт наличия связи между причиной смерти и полученными ранениями Грищенко О. Н. установят специалисты судебно-медицинской экспертизы. Далее решение принимают следственные органы. На сегодня какие-либо документы в министерство не поступали", - сказала Лось.

В октябре прошлого года студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Нападавший покончил с собой. По словам замминистра, в настоящее время продолжают проходить лечение два учащихся колледжа. "По состоянию на 15 октября 2019 года двое детей находятся на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в городе Москва", - рассказала Лось.

Она добавила, что всего в результате трагедии пострадали 70 человек, погибли 20. По итогам судебно-медицинской экспертизы установлено, что вред нанесен здоровью 66 человек. В том числе тяжкий вред - для 19 человек, средний - для 32, легкий - для 15. При этом из 70 пострадавших 14 признаны инвалидами.

"Период лечения и реабилитации зависит от диагноза и степени тяжести состояния. Все пострадавшие находятся на постоянном контроле в медицинских организациях Крыма", - отметила замминистра. По ее данным, после трагедии в 2018 году социальную реабилитацию в оздоровительных учреждениях Крыма прошли 550 студентов колледжа.

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