Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Крыму почтят память жертв трагедии в Керченском политехническом колледже

На стационарном лечении продолжает оставаться один пострадавший при стрельбе и взрыве в колледже, ему оказывают помощь в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Траурные мероприятия пройдут в Керчи в первую годовщину трагедии в политехническом колледже, где 17 октября 2018 года 18-летний студент устроил стрельбу и взрыв. У входа в учебное заведение состоится линейка, на центральной площади города установят импровизированный мемориал для возложения цветов, минуту молчания объявят на всех предприятиях, а в храмах и мечети будут идти молебны по погибшим.

На эту тему

Траур в Керчи

В городе 17 октября объявлен днем траура, сообщили в пресс-службе, добавив, что с 08:00 до 20:00 (мск) будут отменены все увеселительные мероприятия, развлекательные передачи на радио и телевидении, а на зданиях органов государственной и муниципальной власти приспустят флаги.

Утром в Керченском политехническом колледже пройдет линейка, после которой к камню, установленному возле входа в учебное заведение в память о жертвах трагедии, студенты и преподаватели возложат цветы. Ожидается, что участие в церемонии примут представители республиканских властей, а также близкие и родственники погибших.

В 09:00 на всех предприятиях Керчи будет объявлена минута молчания. "Прозвучит заводской гудок, который ежедневно оповещает наших работников о начале рабочего дня. Это будет сигнал для заводчан о том, что началась минута молчания", - рассказали ТАСС в пресс-службе судостроительного завода "Залив", уточнив, что работу всех подразделений предприятия на некоторое время приостановят.

Сотрудники администрации города в это же время выйдут на площадь Ленина, чтобы возложить цветы к импровизированному мемориалу, который представляет собой стол, покрытый черной скатертью, и горящую свечу на нем, рассказали в пресс-службе мэрии.

Последствия трагедии

Ровно год назад днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой. Порядка 50 были госпитализированы. Судебно-медицинская экспертиза установила, что вред был причинен здоровью 66 человек, сообщила ТАСС заместитель министра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось. Позже 14 из них были признаны инвалидами, почти двум десяткам участникам трагедии потребовалось санаторно-курортное лечение, четверым подросткам - реабилитация.

"На текущий момент на стационарном лечении находится один пострадавший, которому оказывается помощь в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. Бюро медико-социальной экспертизы вместе с медицинскими специалистами разрабатываются индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалида. В рамках данных программ, с учетом показаний, проводятся реабилитационные мероприятия", - сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

И.о. директора Керченского политехнического колледжа Денис Колесник в октябре 2019 года сообщил, что число жертв трагедии возросло до 21 после смерти в больнице преподавателя Ольги Грищенко. Однако в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма заявили, что умершего педагога неправильно причислять к жертвам трагедии. Связана ли смерть с инцидентом в колледже годичной давности, установит следствие.

Пострадавшим и семьям погибшим после трагедии была оказана помощь: из резервного фонда правительства РФ было выплачено около 43 млн рублей, еще около 52,5 млн рублей - из резервного фонда Совета министров Крыма и 15 млн рублей составили средства добровольных пожертвований.

Восстановление колледжа

После случившегося колледжу требовались аварийно-восстановительные работы и капитальный ремонт центрального, наиболее пострадавшего в результате взрыва корпуса. Первый этап завершен в марте 2019 года: заменены окна, дверные коробки, витражи, проведены отделочные работы. Сейчас идут работы по ремонту кровли в учебных корпусах. Предстоит также обновить фасады, вентиляцию, актовый и спортивный залы, отопление во всех трех корпусах колледжа.

Капитальный ремонт в Керченском политехническом колледже планируют начать в декабре 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики. "В настоящее время министерством совместно с Государственным комитетом конкурентной политики Республики Крым ведется соответствующая работа по проведению конкурсных процедур по определению подрядчика. После этого начнется ремонт. Ожидаем, что это произойдет в декабре этого года, от этого будут зависеть и сроки окончания работ", - сказали в министерстве.

В этом году на восстановление колледжа выделено 114,4 млн рублей, а в 2020 году дополнительно из бюджета региона направят 75 млн рублей на закупку нового учебного и производственного оборудования, сообщал в августе глава Крыма Сергей Аксенов.

В новом учебном году в Керченском политехе обучаются 1169 человек, в том числе 994 студента на очной и 175 студентов на заочной формах обучения. Набрали и 350 первокурсников, рассказывал в сентябре и.о. директора колледжа Денис Колесник. По его словам, конкурс был 1,5 человека на место, а по некоторым специальностям - и вовсе три. Вместе с программированием, которое появилось в новом учебном году, здесь обучают 22 профессиям.

Безопасность учебных заведений

После трагедии власти Крыма разработали предложения по усилению безопасности образовательных учреждений. Предлагалось охранять все детские и образовательные учреждения силами Росгвардии, ввести должности психологов в штатные расписания школ и колледжей. Однако в октябре первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович сообщил ТАСС, что вопрос обсуждался и просчитывался, но он по-прежнему требует детальной проработки. "Превратить каждую школу в крепость, наверное, было бы очевидным вариантом, но не решающим все вопросы", - говорил Зенькович, отмечая, что Минпросвещения РФ работает над увеличением числа психологов, а также их переподготовкой.

Были усилены меры безопасности и в Керченском колледже: с 1 сентября вместо народного ополчения, которое охраняло учреждение после трагедии, на охрану заступили сотрудники частного охранного предприятия, увеличено почти в два раза количество камер наблюдения, отремонтированы аварийные выходы. В 2020 году колледж рассчитывает получить дополнительно 30 млн рублей на технические средства безопасности и довести количество камер наблюдения до 90.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичЗенькович, Павел СтаниславовичКрым
Реклама на ТАСС
Кадыров назвал выдумками публикации СМИ о незаконном задержании чиновников в Чечне
Глава республики заявил, что определенными силами организована информационная кампания, направленная на создание в России и мире отрицательного имиджа Чечни и ее руководства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС