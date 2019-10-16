В Крыму почтят память жертв трагедии в Керченском политехническом колледже

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Траурные мероприятия пройдут в Керчи в первую годовщину трагедии в политехническом колледже, где 17 октября 2018 года 18-летний студент устроил стрельбу и взрыв. У входа в учебное заведение состоится линейка, на центральной площади города установят импровизированный мемориал для возложения цветов, минуту молчания объявят на всех предприятиях, а в храмах и мечети будут идти молебны по погибшим.

Траур в Керчи

В городе 17 октября объявлен днем траура, сообщили в пресс-службе, добавив, что с 08:00 до 20:00 (мск) будут отменены все увеселительные мероприятия, развлекательные передачи на радио и телевидении, а на зданиях органов государственной и муниципальной власти приспустят флаги.

Утром в Керченском политехническом колледже пройдет линейка, после которой к камню, установленному возле входа в учебное заведение в память о жертвах трагедии, студенты и преподаватели возложат цветы. Ожидается, что участие в церемонии примут представители республиканских властей, а также близкие и родственники погибших.

В 09:00 на всех предприятиях Керчи будет объявлена минута молчания. "Прозвучит заводской гудок, который ежедневно оповещает наших работников о начале рабочего дня. Это будет сигнал для заводчан о том, что началась минута молчания", - рассказали ТАСС в пресс-службе судостроительного завода "Залив", уточнив, что работу всех подразделений предприятия на некоторое время приостановят.

Сотрудники администрации города в это же время выйдут на площадь Ленина, чтобы возложить цветы к импровизированному мемориалу, который представляет собой стол, покрытый черной скатертью, и горящую свечу на нем, рассказали в пресс-службе мэрии.

Последствия трагедии

Ровно год назад днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой. Порядка 50 были госпитализированы. Судебно-медицинская экспертиза установила, что вред был причинен здоровью 66 человек, сообщила ТАСС заместитель министра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось. Позже 14 из них были признаны инвалидами, почти двум десяткам участникам трагедии потребовалось санаторно-курортное лечение, четверым подросткам - реабилитация.

"На текущий момент на стационарном лечении находится один пострадавший, которому оказывается помощь в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. Бюро медико-социальной экспертизы вместе с медицинскими специалистами разрабатываются индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалида. В рамках данных программ, с учетом показаний, проводятся реабилитационные мероприятия", - сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

И.о. директора Керченского политехнического колледжа Денис Колесник в октябре 2019 года сообщил, что число жертв трагедии возросло до 21 после смерти в больнице преподавателя Ольги Грищенко. Однако в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма заявили, что умершего педагога неправильно причислять к жертвам трагедии. Связана ли смерть с инцидентом в колледже годичной давности, установит следствие.

Пострадавшим и семьям погибшим после трагедии была оказана помощь: из резервного фонда правительства РФ было выплачено около 43 млн рублей, еще около 52,5 млн рублей - из резервного фонда Совета министров Крыма и 15 млн рублей составили средства добровольных пожертвований.

Восстановление колледжа

После случившегося колледжу требовались аварийно-восстановительные работы и капитальный ремонт центрального, наиболее пострадавшего в результате взрыва корпуса. Первый этап завершен в марте 2019 года: заменены окна, дверные коробки, витражи, проведены отделочные работы. Сейчас идут работы по ремонту кровли в учебных корпусах. Предстоит также обновить фасады, вентиляцию, актовый и спортивный залы, отопление во всех трех корпусах колледжа.

Капитальный ремонт в Керченском политехническом колледже планируют начать в декабре 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики. "В настоящее время министерством совместно с Государственным комитетом конкурентной политики Республики Крым ведется соответствующая работа по проведению конкурсных процедур по определению подрядчика. После этого начнется ремонт. Ожидаем, что это произойдет в декабре этого года, от этого будут зависеть и сроки окончания работ", - сказали в министерстве.

В этом году на восстановление колледжа выделено 114,4 млн рублей, а в 2020 году дополнительно из бюджета региона направят 75 млн рублей на закупку нового учебного и производственного оборудования, сообщал в августе глава Крыма Сергей Аксенов.

В новом учебном году в Керченском политехе обучаются 1169 человек, в том числе 994 студента на очной и 175 студентов на заочной формах обучения. Набрали и 350 первокурсников, рассказывал в сентябре и.о. директора колледжа Денис Колесник. По его словам, конкурс был 1,5 человека на место, а по некоторым специальностям - и вовсе три. Вместе с программированием, которое появилось в новом учебном году, здесь обучают 22 профессиям.

Безопасность учебных заведений

После трагедии власти Крыма разработали предложения по усилению безопасности образовательных учреждений. Предлагалось охранять все детские и образовательные учреждения силами Росгвардии, ввести должности психологов в штатные расписания школ и колледжей. Однако в октябре первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович сообщил ТАСС, что вопрос обсуждался и просчитывался, но он по-прежнему требует детальной проработки. "Превратить каждую школу в крепость, наверное, было бы очевидным вариантом, но не решающим все вопросы", - говорил Зенькович, отмечая, что Минпросвещения РФ работает над увеличением числа психологов, а также их переподготовкой.

Были усилены меры безопасности и в Керченском колледже: с 1 сентября вместо народного ополчения, которое охраняло учреждение после трагедии, на охрану заступили сотрудники частного охранного предприятия, увеличено почти в два раза количество камер наблюдения, отремонтированы аварийные выходы. В 2020 году колледж рассчитывает получить дополнительно 30 млн рублей на технические средства безопасности и довести количество камер наблюдения до 90.