Большинство школ в Крыму до сих пор не обеспечены профессиональной охраной

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Большинство школ Крыма на данный момент не обеспечены защитой профессиональных охранников. Только 1% образовательных учреждений региона пользуются услугами Росгвардии и 10% заключили договоры с частными охранными предприятиями. Об этом сообщила в четверг ТАСС и.о. министра образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова, комментируя ситуацию с безопасностью образовательных учреждений после керченской трагедии.

Вопрос безопасности образовательных учреждений в Крыму и по всей России встал особенно остро после того, как ровно год назад, 17 октября, студент колледжа в городе Керчь открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Нападавший покончил с собой, погибли 20 человек, около 50 были госпитализированы. После этого власти региона поднимали вопрос о том, что необходимо усилить меры безопасности в школах, в частности - обеспечить профессиональную охрану и увеличить штат психологов.

"Что касается физической охраны, она остается на сегодняшний день проблемной, потому что только 1% школ (всего в Крыму их 546) пользуется услугами Росгвардии, чуть более 10% - имеют договора с частными охранными фирмами", - рассказала Гончарова, отметив, что к частным охранным предприятиям "не всегда есть доверие". В какой форме осуществляется охрана остальных учебных заведений, она не уточнила.

После трагедии власти республики предлагали, чтобы Росгвардия обеспечивала охрану всех образовательных учреждений Крыма. Руководитель министерства пояснила, что вопрос обеспечения безопасности требует больших бюджетных средств.

"К примеру, только по Ялте услуги Росгвардии по школам обойдутся в 60 млн рублей в год. Мы направили обращение к президенту о том, чтобы Росгвардия была единым поставщиком услуги по физической охране для образовательных учреждений, чтобы появилась отдельная статья [на оплату услуг Росгвардии] в бюджетах как федерального, так и республиканского уровней. Это обращение поддержано уполномоченными по правам детей и на республиканском и на федеральном уровне, министром просвещения РФ", - добавила она. Пока решений по этому поводу не принято.

Гончарова уточнила, что также власти Крыма сформировали программу по установке ограждений вокруг образовательных учреждений: школ и детских садов. Она включает установку оград там, где их нет, и ремонт существующих. Объем финансирования оценивают в 2,5 млрд рублей.